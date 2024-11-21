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號召球迷集氣！全家便利商店推「應援中華隊」限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出「應援中華隊」限時優惠，「隨買跨店取」11月21日下午4點起至11月22日晚上11點59分限定開賣，Let’s Café特濃美式咖啡買1送1。活動品項限購組數、兌換期限以APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
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2024年世界棒球12強賽複賽在東京巨蛋開打，今天（11月21日）中華隊首戰對上委內瑞拉隊，打線遭封鎖落敗。

為了號召球迷全力為中華隊加油打氣，全家便利商店推出「應援中華隊」限時優惠，「隨買跨店取」11月21日下午4點起至11月22日晚上11點59分限定開賣，Let’s Café特濃美式咖啡買1送1、FamiCollection金萱二十七買1送1、搖搖茶吧厚濃靜岡抹茶拿鐵買2送1。活動品項限購組數、兌換期限以APP實際購買畫面為主。

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