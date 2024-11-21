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DON DON DONKI第6家店「桃園統領店」12月5日盛大開幕

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DON DON DONKI全台第6家店「桃園統領店」將於12月5日盛大開幕。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI全台第6家店「桃園統領店」將於12月5日盛大開幕。圖／DON DON DONKI提供

DON DON DONKI又要開新店舖了！繼去年12月於高雄設立第5間店後，時隔1年宣布首度進駐桃園，「DON DON DONKI桃園統領店」將於12月5日正式開幕，插旗熱鬧的火車站商圈，以年輕族群、家庭及旅客為主要客群，主打銷售日本食品和化妝品。

歡慶桃園首店開幕，DONKI特選日本暢銷經典款、懷舊感滿滿的美味零食，從爸媽到小孩都如數家珍，各個世代都能盡情零食一把抓；同步集結台日都知名的動漫聯名零食，動漫粉絲及收藏家不能錯過；另推出多款DONKI限定餅乾組合限店限量發售。桃園統領店更同步全台店面規格，規劃超人氣化妝品區，精選備受關注的日本彩妝、護膚品、面膜等。另外，桃園店也全新打造最可愛的「吉祥物區」，精選DONKI人氣吉祥物DONPEN企鵝，及多款日本最萌的卡通商品。

走逛時也少不了嘴饞點心，桃園統領店首次打造「新感覺甜香烤地瓜甜點」專賣店，使用人氣日本產超甜烤地瓜，與香濃馥郁的北海道牛奶冰淇淋搭配組合，推出一口入魂，口感與風味兼具的「烤地瓜冰淇淋」，只有在桃園統領店才能品嚐得到。另外，經典美味和牛串同步進駐，嚴選一系列高品質和牛，製成香氣與嚼勁滿滿的和牛烤串，期待持續將日本美味料理帶給台灣顧客。

日本 桃園 零食

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