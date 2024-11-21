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全家便利商店攜手鼎泰豐再推聯名「紅燒蕃茄醬」系列！「康康5」限時3天Fami!ce霜淇淋買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與鼎泰豐再度攜手，以鼎泰豐店內人氣「紅燒蕃茄醬」為核心進行開發，推出全新系列「紅燒蕃茄牛肉燴飯」及「紅燒蕃茄豬肉湯麵」，帶來濃郁溫暖的好滋味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與鼎泰豐再度攜手，以鼎泰豐店內人氣「紅燒蕃茄醬」為核心進行開發，推出全新系列「紅燒蕃茄牛肉燴飯」及「紅燒蕃茄豬肉湯麵」，帶來濃郁溫暖的好滋味。圖／全家便利商店提供

全家便利商店入冬季重磅鮮食登場，與鼎泰豐再度攜手，以鼎泰豐店內人氣「紅燒蕃茄醬」為開發核心，推出「紅燒蕃茄牛肉燴飯」及「紅燒蕃茄豬肉湯麵」2款獨家新品，「全家」APP地圖趣「聯名地圖」中亦可查詢鄰近販售店舖，喜愛美食的饕客千萬別錯過。此外，本周末「康康5」11月22日至11月24日共推出5款商品可享同品項買1送1，包括Fami!ce霜淇淋、杜老爺特級冰淇淋等。

「全家」與鼎泰豐於2020年展開合作至今，無論是手工香辣醬或海鮮醬系列鮮食都廣獲好評；除了「香辣醬蒜味香腸蛋炒飯」及「海鮮醬肉絲蛋炒飯」兩款明星商品之外，從甜辣夠味的「宮保雞丁飯大口飯糰」、滿足無辣不歡族群的「川味麻婆燒豆腐燴飯」、暖心暖胃的「剝皮辣椒雞湯」，到堪稱白飯小偷的袋裝小吃「香辣醬粉絲煲」等，多款鮮食更成為「全家」定番長銷商品。今年「全家」與鼎泰豐再度攜手，以鼎泰豐店內人氣「紅燒蕃茄醬」為核心進行開發，推出全新系列「紅燒蕃茄牛肉燴飯」及「紅燒蕃茄豬肉湯麵」，帶來濃郁溫暖的好滋味。

「全家」與鼎泰豐「紅燒蕃茄醬」全新聯名系列，「紅燒蕃茄牛肉燴飯」使用店內人氣「紅燒蕃茄醬」熬煮成紅燒牛燴汁，搭配滷製入味的特選牛腱心、青江菜及白蘿蔔，並放上蕃茄丁，完美呈現品牌人氣風味；「紅燒蕃茄豬肉湯麵」以滑順細白麵吸附滿滿紅燒蕃茄醬汁，搭配整片豬肉及板豆腐等配菜，佐以蔥花點綴，豐富口感更享受。兩款商品售價皆109元，消費者亦可於「全家」APP地圖趣「聯名地圖」中查詢鄰近販售店舖。

即日起至12月10日於「全家」購買包含鼎泰豐、山海樓、雙月等指定殿堂聯名鮮食，即可以10元加購指定FamiCollection瓶裝茶飲（700ml）。

周末「康康5」11月22日至11月24日共推出5款買1送1夯品，包括Fami!ce霜淇淋、杜老爺特級冰淇淋甜筒、浪味仙田園蔬菜風味餅乾、味味A紅燒牛肉湯麵等皆可享同品項買1送1優惠。此外，即日起至11月24日會員在全台「全家」店舖購買牧場直送4.0鮮乳900ml，也可享兩件169元優惠價。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店與鼎泰豐再推聯名鮮食，店內人氣「紅燒蕃茄醬」入菜系列新品溫暖登場。即日起至12月10日於「全家」購買包含鼎泰豐、山海樓、雙月等指定殿堂聯名鮮食，即可以10元加購指定FamiCollection瓶裝茶飲（700ml）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與鼎泰豐再推聯名鮮食，店內人氣「紅燒蕃茄醬」入菜系列新品溫暖登場。即日起至12月10日於「全家」購買包含鼎泰豐、山海樓、雙月等指定殿堂聯名鮮食，即可以10元加購指定FamiCollection瓶裝茶飲（700ml）。圖／全家便利商店提供
即日起至12月10日於全家便利商店購買包含鼎泰豐系列等指定殿堂聯名鮮食，即可以10元加購指定FamiCollection飲品（700ml），消費者可於「全家」APP地圖趣「聯名地圖」中查詢鄰近販售店舖。圖／全家便利商店提供
即日起至12月10日於全家便利商店購買包含鼎泰豐系列等指定殿堂聯名鮮食，即可以10元加購指定FamiCollection飲品（700ml），消費者可於「全家」APP地圖趣「聯名地圖」中查詢鄰近販售店舖。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本周末「康康5」，11月22日至11月24日於全台「全家」店舖購買Fami!ce霜淇淋享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本周末「康康5」，11月22日至11月24日於全台「全家」店舖購買Fami!ce霜淇淋享買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

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