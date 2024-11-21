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Bottega Veneta X 家具大廠Flos 編織工藝燈文青必備

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta X Flos Model 600桌燈，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta X Flos Model 600桌燈，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

一個人無論在外衣著造型如何光鮮亮麗，總是要回家、總是要和自己相處。義大利精品品牌Bottega Veneta除了皮革編織工藝引以為傲，並不定時發表包含枕頭、家居用品、蠟燭等生活器物，近日再與同出義大利的知名燈具品牌Flos合作，推出一只Model 600限量聯名桌燈，為家中空間，點燃生活的雅興。

成立於1962年的義大利傢具品牌Flos是擁有60多年歷史的經典品牌，旗下並擁有吊燈、壁燈、桌燈、立燈與戶外燈等系列，過去亦曾與包含Philippe Starck、Patricia Urquiola、Jasper Morrison等名家合作，話題不斷，其中具拋物線戲劇效果的Arco立燈，更是最具裝飾效果的經典設計，散見於豪宅、商業空間中。

本次由Bottega Veneta與Flos合作的桌燈則在燈座底部運用了Bottega Veneta拿手的編織皮革，包裹編織出柔軟、放鬆的意念，同時燈具上半部則維持1966年問世的特色：使用光滑皮革將鉛珠包裹成形，因此桌燈將能自由調整光線投射方向，同時成為另類的空間裝飾物品。

Bottega Veneta X Flos特別版桌燈將兼具落地與桌上使用兩種方法，並有小型、大型兩種尺寸，燈罩與整體則有黑、灰、紅、祖母綠與品牌的經典鸚鵡綠色。特別版桌燈參考價約1,200至3,500歐元不等，並將在全球Bottega Veneta指定門市、限量展售。

Bottega Veneta X Flos特殊版桌燈外盒選用原木色包裝，並內附防塵套與燈泡一只。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
Bottega Veneta X Flos特殊版桌燈外盒選用原木色包裝，並內附防塵套與燈泡一只。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
問世於1962年的Arco立燈，具有戲劇性拋物線與鮮明的空間裝飾感，至今仍散見於豪宅、飯店中。圖／翻攝自 IG @ Flos
問世於1962年的Arco立燈，具有戲劇性拋物線與鮮明的空間裝飾感，至今仍散見於豪宅、飯店中。圖／翻攝自 IG @ Flos
Bottega Veneta X Flos Model 600桌燈將有黑、灰、紅、綠等多色，底座結合Bottega Veneta的編織工藝，正是玩味之所在。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta X Flos Model 600桌燈將有黑、灰、紅、綠等多色，底座結合Bottega Veneta的編織工藝，正是玩味之所在。圖／Bottega Veneta提供
特殊造型與可自由調整光線投射方向，讓Model 600自1966年問世以來，長青、長銷。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
特殊造型與可自由調整光線投射方向，讓Model 600自1966年問世以來，長青、長銷。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
Flos近代另一盞「名燈」，Snoopy，從卡通Snoopy得名，幾何、極簡，自帶同心。圖／翻攝自 IG @ Flos
Flos近代另一盞「名燈」，Snoopy，從卡通Snoopy得名，幾何、極簡，自帶同心。圖／翻攝自 IG @ Flos

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