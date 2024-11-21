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Messenger通話功能推3大升級 更清晰HD視訊、可影音留言、Siri啟動
每一天，全球各地在Facebook與Messenger上的總通話時間已超過70億分鐘，為了給全球用戶帶來更好與親友聯繫的體驗，Messenger通話功能全新升級，推出讓語音通話時影像更清晰的HD視訊，讓對話聲音更清楚的背景降噪功能，同時新增影音留言功能，更可透過Siri開啟Messenger開始通話或發送訊息。
HD畫質將於Wi-Fi環境下預設啟用，若欲行動網路數據環境下使用，也可透過通話設定啟用，隨時享受彷彿面對面聊天的高品質連線。撥打Messenger通話時朋友若無法即時接聽，只要在點擊「錄製訊息」按鈕，即可為未接聽的通話輕鬆留下視訊或語音留言，方便對方稍後回撥，溝通更即時有效率。
這次升級也直接與Siri深度整合，讓處理訊息和通話變得超簡單。當雙手正忙時，只要說出「嘿Siri，發送Messenger訊息給David」，再口述訊息內容，不用動手指就能輕鬆傳訊或撥打通話。
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