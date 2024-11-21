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全台總限量17.9萬個！7-ELEVEN「耶誕福袋、驚喜包、倒數月曆」42款集結10大IP　再抽保時捷休旅車、黃金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出「福袋」、「驚喜包」、「倒數月曆」3種選擇，不同結構更規畫不同的抽獎獎項、總市價上看千萬，想成為名車、黃金、百萬點數得主，看準款式分別於11月27日、12月2日準時開搶。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出「福袋」、「驚喜包」、「倒數月曆」3種選擇，不同結構更規畫不同的抽獎獎項、總市價上看千萬，想成為名車、黃金、百萬點數得主，看準款式分別於11月27日、12月2日準時開搶。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全新2024耶誕禮物開箱！今年商品結構再創新、款式規模再擴大，開發「福袋」、「驚喜包」、「倒數月曆」3種選擇，分別聯名Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪等10大人氣IP，一次推出42款耶誕禮物、全台總限量17.9萬個，分別於全台門市、三大外送平台（foodomo、UBER EATS、foodpanda）、OPENPOINT APP限定開賣，不同結構更規畫不同的抽獎獎項、總市價上看千萬元，想成為名車、黃金、百萬點數得主，看準款式分別於11月27日、12月2日準時開搶。

7-ELEVEN持續創新全店行銷手法，2004年起領先同業首推全店集點，近年更以節慶主題、區域限定等多元福袋選擇創新生活體驗，2024年已領先同業、連續第3年推出耶誕禮物福袋，每每推出締造億元商機，更跨通路合作推出優惠券，共創更多元的消費互動經濟效益。觀察歷年福袋搶手秒殺貨由小家電奪冠，而包袋類因款式與組合多元位居銷售量王，2024年耶誕禮物持續以包袋、小家電為開發主力商品，更新增收納籃、軟珪藻土地墊、27吋自動摺疊傘等多元生活配件，創造多元組合帶給消費者耳目一新的福袋開箱體驗。

為滿足歲末聚會、交換禮物消費需求，7-ELEVEN耶誕禮物自12月2日起於全台門市限量開賣，「福袋」共有36款千元預算以內的超值選擇，以Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波等6大人氣IP主題設計，價格帶分別推出499元的「月亮包＋兩用大毛毯」、「背提兩用雙面托特包＋軟珪藻土地墊」、「萬用收納籃＋浴巾」3種組合，699元的「絨毛托特包＋布偶面紙袋」、「五開摺疊收納箱桌＋27吋自動摺疊傘」2種組合，以及999元的「康寧餐具Snapware多功能不沾電火鍋」、「Giaretti珈樂堤10L蒸氣烤箱」、「桌板兩用摺疊購物車」3種組合，主打居家、外出必備的各種實用生活配件，搭配夢幻全新設計。

不僅如此，7-ELEVEN自11月27日上午11點起推出OPENPOINT APP限定開賣、門市付款的野獸國聯名史迪奇、三眼怪的2款「倒數月曆」。蠟筆小新、哆啦A夢兩大經典IP的粉絲敲碗成功，7-ELEVEN首度以「驚喜包」全新結構開發4款限定選擇，12月2日起全台門市現貨限量開賣，更特別規畫驚喜包獨享的抽獎活動，購買蠟筆小新款可抽5名2萬點OPENPOINT點數富翁、哆啦A夢款可抽5名市價破萬元的哆啦A夢財神金飾。

不論是福袋、倒數月曆還是驚喜包，皆保證贈送市價超過5,000元的跨品牌通路優惠券；購買「福袋」與「倒數月曆」可獲得總價值超過1,450萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan休旅車（共抽2台）、貳獎為時尚金飾領導品牌鎮金店999.9純金金條10兩（1名），另外12月2日至12月8日連續7天每天送出1名100萬OPENPOINT點數富翁。

12月2日至12月6日參加7-ELEVEN耶誕購物節活動，到7-ELEVEN門市購買全店商品結帳金額滿250元送抽獎券一張（限量150萬張），有機會抽中黃金1兩、OPENPOINT 100萬點、7-ELEVEN購物金；結帳金額單筆滿1,000元可選擇使用指定支付工具立折100元，或報OPENPOINT電話獲得100點OPENPOINT點數回饋，皆為限時限量優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

購買7-ELEVEN耶誕「福袋」與「倒數月曆」可獲得總價值超過1,450萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan休旅車（共抽2台）、貳獎為時尚金飾領導品牌鎮金店999.9純金金條10兩（1名）。圖／7-ELEVEN提供
購買7-ELEVEN耶誕「福袋」與「倒數月曆」可獲得總價值超過1,450萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan休旅車（共抽2台）、貳獎為時尚金飾領導品牌鎮金店999.9純金金條10兩（1名）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN持續創新全店行銷手法，2004年起領先同業首推全店集點，近年更以節慶主題、區域限定等多元福袋選擇創新生活體驗，2024年已領先同業、連續第3年推出耶誕禮物福袋，每每推出締造億元商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN持續創新全店行銷手法，2004年起領先同業首推全店集點，近年更以節慶主題、區域限定等多元福袋選擇創新生活體驗，2024年已領先同業、連續第3年推出耶誕禮物福袋，每每推出締造億元商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出SNOOPY系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出SNOOPY系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物開箱！今年商品結構再創新、款式規模再擴大，開發「福袋」、「驚喜包」、「倒數月曆」3種選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物開箱！今年商品結構再創新、款式規模再擴大，開發「福袋」、「驚喜包」、「倒數月曆」3種選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出小熊維尼系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出小熊維尼系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出Hello Kitty系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出Hello Kitty系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出咖波系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出咖波系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出KUROMI系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出KUROMI系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出貓福珊迪系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出貓福珊迪系列福袋，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出哆啦A夢驚喜包，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出哆啦A夢驚喜包，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出蠟筆小新系列驚喜包，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出蠟筆小新系列驚喜包，12月2日起全台門市限量現貨開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出野獸國聯名史迪奇、三眼怪的2款「倒數月曆」，11月27日上午11點起OPENPOINT APP限定開賣、門市付款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新2024耶誕禮物推出野獸國聯名史迪奇、三眼怪的2款「倒數月曆」，11月27日上午11點起OPENPOINT APP限定開賣、門市付款。圖／7-ELEVEN提供

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