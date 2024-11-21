桃園三大商場迎耶誕季 主題造景、改裝新櫃餐飲力升級
桃園三大商場迎接耶誕季，GLORIA OUTLETS華泰名品城將園區打造成大型耶誕夢工廠，今年也推出開業以來最大型的露天飄雪耶誕市集。台茂購物中心今年迎來25周年，端出100支iPhone 16新機豪氣抽獎。大江購物中心也帶來全新耶誕裝置，並斥資百萬打造藝術展覽空間「藝想世界」。
華泰名品城總經理劉亭君表示，看好中高價位餐飲的聚客效益，從今年下半年起，陸續在三期引進Nara Thai、黑毛屋、春水堂、kafeD、 Woosa等知名餐飲品牌，為迎接隔壁國泰人壽B區商辦進駐做準備。明年將著眼在一期美食街改裝計畫，並引進更符合潮流趨勢的休閒與輕奢品牌。預計2025年櫃位調整比例將高達15%，帶給消費者嶄新的遊逛體驗。
另外，園區一至三期特別打造三大主題裝置，一期「Shopaholic Factory」：美包、玩具熊、高跟鞋⋯耶誕輸送機上擺滿琳瑯滿目的禮物；二期「Shopaholic Fantasy」：變身閃耀的耶誕包裹轉運站，5米的星鑽拱門聳立在二期噴水池上，各式精美禮品在上方旋轉配送著，隧道兩側，還有耶誕晶球及巨型光雕禮物盒；三期「Shopaholic Warehouse」：桃色自助取貨櫃台、巨型槲寄生花圈、大型搖桿爪夾、包裹秤重設備等，穿過隔間，還能一窺耶誕老公公在後場忙碌理貨的有趣畫面。同時，露天飄雪耶誕市集今年規模為歷年最大，共集結48個人氣攤位。
台茂購物中心今年迎來25周年，端出100支iPhone 16新機豪氣抽獎，即日起至元旦，會員消費單筆滿2千元即可獲得抽獎券1張，單筆最多可獲得20張，於1月1日21:00公開抽獎。B2全新登場，2千坪改裝及品牌調整，超過40家新進品牌登場，有全台百貨坪數最大NIKE SPORT 2.0店裝，匯集27大品牌，打造桃園最強運動戶外購物聖地；還有「UNIQLO」改裝升級，以及因應桃園對高端餐飲市場需求，引進桃園首家「阪前和牛」鐵板燒、「黑毛屋」日式個人鍋物，以及「老乾杯」頂級燒肉。全館也設置六大耶亮點，8米高耶誕樹矗立在B2樓往上延伸，3米高巨型耶誕老公公背著黃色大禮物袋攀爬在3樓的欄杆上，也可到3樓與爬上煙囪的聖誕老公公合照；還有自7樓屋頂垂降的10米金色光瀑搭配大型雪花燈飾。
大江購物中心也打造全新的耶誕節慶裝置，以生日派對概念在商場一樓打造6米高巨型五層蛋糕，另設有耶誕賀卡DIY免費體驗手作區，為親友獻上專屬祝福。另外，為支持插畫藝術創作產業，大江購物中心斥資百萬打造藝術展覽空間「藝想世界」，將多位知名插畫家畫筆下的人物角色化為FRP巨型公仔，提供遊逛的顧客感受Z世代年輕插畫家的創作能量。除了邀請比利時巧克力品牌GODIVA快閃進駐，全新打造特色店鋪，即日起至12月底的耶誕限定甜點市集，現場將販售耶誕禮盒、人氣手工甜點，還可品嘗到桃園在地復刻小店「低欸賣甜點」的現烤甜甜圈。
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