桃園三大商場迎耶誕季 主題造景、改裝新櫃餐飲力升級

桃園三大商場迎接耶誕季，GLORIA OUTLETS華泰名品城將園區打造成大型耶誕夢工廠，今年也推出開業以來最大型的露天飄雪耶誕市集。台茂購物中心今年迎來25周年，端出100支iPhone 16新機豪氣抽獎。大江購物中心也帶來全新耶誕裝置，並斥資百萬打造藝術展覽空間「藝想世界」。

華泰名品城總經理劉亭君表示，看好中高價位餐飲的聚客效益，從今年下半年起，陸續在三期引進Nara Thai、黑毛屋、春水堂、kafeD、 Woosa等知名餐飲品牌，為迎接隔壁國泰人壽B區商辦進駐做準備。明年將著眼在一期美食街改裝計畫，並引進更符合潮流趨勢的休閒與輕奢品牌。預計2025年櫃位調整比例將高達15%，帶給消費者嶄新的遊逛體驗。

GLORIA OUTLETS耶誕裝置，一期「Shopaholic Factory」。圖／GLORIA OUTLETS提供

另外，園區一至三期特別打造三大主題裝置，一期「Shopaholic Factory」：美包、玩具熊、高跟鞋⋯耶誕輸送機上擺滿琳瑯滿目的禮物；二期「Shopaholic Fantasy」：變身閃耀的耶誕包裹轉運站，5米的星鑽拱門聳立在二期噴水池上，各式精美禮品在上方旋轉配送著，隧道兩側，還有耶誕晶球及巨型光雕禮物盒；三期「Shopaholic Warehouse」：桃色自助取貨櫃台、巨型槲寄生花圈、大型搖桿爪夾、包裹秤重設備等，穿過隔間，還能一窺耶誕老公公在後場忙碌理貨的有趣畫面。同時，露天飄雪耶誕市集今年規模為歷年最大，共集結48個人氣攤位。

GLORIA OUTLETS耶誕裝置，三期「Shopaholic Warehouse」。圖／GLORIA OUTLETS提供

台茂購物中心今年迎來25周年，端出100支iPhone 16新機豪氣抽獎，即日起至元旦，會員消費單筆滿2千元即可獲得抽獎券1張，單筆最多可獲得20張，於1月1日21:00公開抽獎。B2全新登場，2千坪改裝及品牌調整，超過40家新進品牌登場，有全台百貨坪數最大NIKE SPORT 2.0店裝，匯集27大品牌，打造桃園最強運動戶外購物聖地；還有「UNIQLO」改裝升級，以及因應桃園對高端餐飲市場需求，引進桃園首家「阪前和牛」鐵板燒、「黑毛屋」日式個人鍋物，以及「老乾杯」頂級燒肉。全館也設置六大耶亮點，8米高耶誕樹矗立在B2樓往上延伸，3米高巨型耶誕老公公背著黃色大禮物袋攀爬在3樓的欄杆上，也可到3樓與爬上煙囪的聖誕老公公合照；還有自7樓屋頂垂降的10米金色光瀑搭配大型雪花燈飾。

台茂購物中心強化高端餐飲，引進「老乾杯」頂級燒肉、「黑毛屋」日式個人鍋物。圖／台茂購物中心提供 台茂購物中心B2全新登場，2千坪改裝及品牌調整，有全台百貨坪數最大NIKE SPORT 2.0店裝。圖／台茂購物中心提供