姓名中有「冠」或「翔」注意！礁溪冠翔泉旅開幕享4折

繼今夏重啟試營運後，礁溪冠翔泉旅將於明（22日）正式開幕，同時推出「冠翔好朋友」專案活動，即日起至12月30日，凡姓名中有「冠」或「翔」任一字，不分房型訂房皆享定價4折起優惠。若與「冠翔」同名，則可免費升等至森境或樂境套房。活動期間，訂房即送品牌專屬環保水瓶。

冠翔泉旅在地經營超過18年，是許多礁溪在地人與家庭客的溫馨記憶，疫情期間全館翻新整修，今年6月重啟並投入試營運。翻修項目包括建築物外觀、空中花園、餐廳、戶外溫泉池、客房內裝、兒童遊戲室、健身房及閱覽室等，同時邀請台灣知名景觀建築師吳書原跨界操刀，融合療癒溫泉與舒心植栽，以「植癒系溫泉旅宿」全新定位。

冠翔泉旅提供5種房型選擇，分別為綠境、舒境、森境、樂境與天境套房，房型各具特色，部分房型牆面採用由火山岩漿製成的白洲土，擁有空氣淨化、除臭殺菌效用，兼具環保特性。衛浴空間則以大面積落地玻璃設計，搭配灰色系地壁磚與天然石材，沉穩低調的材質選擇與窗外的自然綠意相映成趣，營造出靜謐放鬆的環境氛圍。