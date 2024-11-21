搜歌神器Shazam歌曲辨識突破1000億次 最熱門搜歌是這首

搜歌神器Shazam宣布歌曲辨識突破了1,000億次，距離上次慶祝突破700億次才經過短短2年，若要更具體一點形容，相當於為地球上每個人各辨識了12首歌，1個人需要每秒用Shazam辨識1首歌曲，持續3,168年才能達到1,000億次辨識。

如果想知道哪首歌是大家最常搜尋的歌曲，2019年由澳洲歌手Tones and I創作發行、旋律超洗腦的《Dance Monkey》，是Shazam歷來最熱門歌曲，至今共被標記了超過4,500萬次。

而由Shazam Predictions 2023成員、美國歌手Benson Boone所創作的《Beautiful Things》是今年第一首達到1,000萬次辨識的歌曲，也是最快達成的，只花了178天。但以這樣的速度，要達到1,000億次辨識依舊需要超過4,800年。顯示這個辨識次數真的非常驚人！

Shazam於2002年在英國以簡訊服務形式推出，當時音樂愛好者會撥打2580，將手機對準音樂來源辨識歌曲，並透過簡訊接收歌曲名稱和藝人資訊。隨後幾年，Shazam的使用者和影響力持續成長。但真正讓其音樂辨識技術觸及數百萬使用者的，是2008年App Store的推出和Shazam iOS App的問世。2011年夏天，Shazam已經辨識了超過10億首歌曲。

2018年加入Apple家族之後，Shazam進入了一個技術進步與創新的新時代，為音樂愛好者提供了更多、更快速的音樂發掘方式。近期的創新包括iOS和macOS上的音樂辨識功能，讓使用者能快速辨識周遭或App內的音樂，使用耳機時也適用。最新的watchOS更新更進一步，將Shazam以小工具形式加進「智慧型堆疊」，在附近偵測到音樂時，會主動建議使用音樂辨識功能。對於經常移動的使用者，Shazam整合至最新iPhone和Apple Watch機型的「動作」按鈕，只需長按即可辨識音樂，認識歌曲變得更加容易。另外，Shazam也強化了Android使用者的體驗，最新的Wear OS更新讓使用者能直接從手錶辨識歌曲。此外，Shazam 的「快速設定」選項讓使用者能直接取用歷史記錄。

Shazam也將每月超過3億名的活躍使用者連結至他們喜愛的藝人。現在就趕快點開Apple Music收聽Shazam歷代百大熱門歌曲。