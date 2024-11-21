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國內10大景點出爐 去年奪冠一中商圈險跌出10名外

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
彰化「鹿港老街」附近有國定古蹟鹿港天后宮，拜媽祖和嘗美食是台灣人的最愛，因此觀光人潮一直很多。資料照／記者林宛諭攝
彰化「鹿港老街」附近有國定古蹟鹿港天后宮，拜媽祖和嘗美食是台灣人的最愛，因此觀光人潮一直很多。資料照／記者林宛諭攝

今年旅遊熱度不減，但不少民眾認為國旅價格高昂、無新意，持續轉往國外旅遊。根據交通部觀光署統計，今年1至9月10大景點中，僅4景點連榜，林口三井Outlet、旗山老街、南鯤鯓代天府、逢甲夜市跌出10名外，去年位居第一的一中商圈也跌至第9名。

根據觀光署統計，今年1至9月10大觀光人次景點依序為鹿港老街、文化路夜市、安平小鎮、北港朝天宮、台北101、老街溪沿岸步道、北港武德宮、松山文創園區、一中商圈、駁二藝術特區。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，今年1至9月10大景點中，有4個是去年連榜，包括安平小鎮、北港朝天宮、北港武德宮、駁二藝術特區，其中安平小鎮因為舉辦台灣燈會人次暴增入列。另有5個是新增景點，包括鹿港老街、文化路夜市、台北101、老街溪沿岸步道、松山文創園區、一中商圈，其中鹿港老街是新的榜首。

黃正聰指出，相較於今年1至6月有部份退步的景點包括安平小鎮、北港朝天宮、北港武德殿、駁二藝術特區、愛河等，皆是在過年期間有聚集遊客的活動，下半年少了年節遊客加持即衰退。

另外，黃正聰分析，去年10大景點在今年跌出10名外的包括林口三井Outlet、旗山老街、南鯤鯓代天府、逢甲夜市。另外，去年位居第一的一中商圈也跌至第9名，北港武德宮、松山文創園區排名也略有往後。

一中商圈去年獲10大景點冠軍，今年險跌至10名外。台中一中商圈示意圖。圖／聯合報系資料照
一中商圈去年獲10大景點冠軍，今年險跌至10名外。台中一中商圈示意圖。圖／聯合報系資料照
今年1至9月10大觀光景點分析。圖/前瞻觀光政策研究室提供
今年1至9月10大觀光景點分析。圖/前瞻觀光政策研究室提供

北港朝天宮 景點 老街

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