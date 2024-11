Swatch Break Free「加碼」四新品 秀新世代藝術視野

Swatch先前推出Break Free系列,從美國藝術家Keith Haring的創作中得到靈感;近日該系列再度發表四只新品,邀請四位藝術家自1984年舉辦的Swatch World Breakdance Championship大賽重新出發,帶來新一代藝術家的自由全新視野,也展開1984與2024、相隔40年的自由能量呼應。

Freeze Time腕表是由出生於瑞士、美國生活與工作的藝術家Kimou Meyer,黑白分明的表款上,單手支撐地面的霹靂舞者,是其設計靈感來源,並以New Gent Biosourced腕表搭配了螢光綠、桃紅的指針,格外搶眼;34毫米的B-Bot腕表則出自香港藝術家Bao Ho,從表面滿溢到表帶滿滿的音箱、舞者、小鳥與各種可愛細節,似乎還原了1984年大賽時的熱鬧場面、活力滿滿。

肯亞藝術家Thandiwe Muriu則融合了運動、藝術與音樂三重元素,除了面盤周圍印上了Where there is unity there is always vitory口號,並將藝術家作品中的彩色印花元素成為表款表情,並加上相握的雙手,帶來團結、交流的聯想;原本就已在次文化領域嶄露頭角的Hattie’s Heart則以Big Bold Biosourced創作了同名表款,透過大尺寸將愛心加倍放送,同時指針並有Love Endures字樣,或可提前成為明年情人節的禮品選項。