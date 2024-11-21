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Swatch Break Free「加碼」四新品 秀新世代藝術視野

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch推出Break Free系列四新品，邀請四位新生代藝術家重新創作，展現1984與2024的時光創意交流。圖／Swatch提供
Swatch推出Break Free系列四新品，邀請四位新生代藝術家重新創作，展現1984與2024的時光創意交流。圖／Swatch提供

Swatch先前推出Break Free系列，從美國藝術家Keith Haring的創作中得到靈感；近日該系列再度發表四只新品，邀請四位藝術家自1984年舉辦的Swatch World Breakdance Championship大賽重新出發，帶來新一代藝術家的自由全新視野，也展開1984與2024、相隔40年的自由能量呼應。

Freeze Time腕表是由出生於瑞士、美國生活與工作的藝術家Kimou Meyer，黑白分明的表款上，單手支撐地面的霹靂舞者，是其設計靈感來源，並以New Gent Biosourced腕表搭配了螢光綠、桃紅的指針，格外搶眼；34毫米的B-Bot腕表則出自香港藝術家Bao Ho，從表面滿溢到表帶滿滿的音箱、舞者、小鳥與各種可愛細節，似乎還原了1984年大賽時的熱鬧場面、活力滿滿。

肯亞藝術家Thandiwe Muriu則融合了運動、藝術與音樂三重元素，除了面盤周圍印上了Where there is unity there is always vitory口號，並將藝術家作品中的彩色印花元素成為表款表情，並加上相握的雙手，帶來團結、交流的聯想；原本就已在次文化領域嶄露頭角的Hattie’s Heart則以Big Bold Biosourced創作了同名表款，透過大尺寸將愛心加倍放送，同時指針並有Love Endures字樣，或可提前成為明年情人節的禮品選項。

Freeze Time、B-Bot、Unity Always與Hattie’s Heart腕表已從即日起在Swatch全台門市與品牌官方網站swatch.com同步發售。

Swatch Break Free系列Freeze Time腕表，3,450元。圖／Swatch提供
Swatch Break Free系列Freeze Time腕表，3,450元。圖／Swatch提供
Swatch Break Free系列Hattie's Heart腕表，4,500元。圖／Swatch提供
Swatch Break Free系列Hattie's Heart腕表，4,500元。圖／Swatch提供
肯亞藝術家Thandiwe Muriu將作品中的彩色印花元素成為表款表情，並加上相握的雙手，帶來團結、交流的聯想。圖／Swatch提供
肯亞藝術家Thandiwe Muriu將作品中的彩色印花元素成為表款表情，並加上相握的雙手，帶來團結、交流的聯想。圖／Swatch提供

美國 腕表 藝術家

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