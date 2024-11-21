全聯隔日達改名「全電商」 限時最高回饋12.5% 黑五再加碼折10%

全聯「隔日達」要改名了，將於11月22日起正式更名為「全電商」，為慶祝全新開始，自11月22日起至12月31日，全電商祭出4重好康回饋消費者，活動期間每周六、日、一，單筆消費滿1,500元折100元、使用PX Pay或全支付付款，折後消費滿1,500元加碼送1,000福利點，最高回饋12.5%。不限金額下單即享「訂單免費」抽獎機會，將贈送該筆訂單同等金額價值之福利點，周周抽10名。新客首購享7折優惠，完成首購加碼再送200元回購券，滿999元可折抵，最多現賺400元購物金。全電商網頁還將不定期埋藏尋寶圖示，點選圖示將獲得5折神秘折扣碼，輸入後可享滿200元折100元優惠。

從2022年7月「隔日達」正式啟動，自2023年起，整合大潤發及引進上百家品牌供應商，進一步拓展小家電、餐廚用品、居家收納、美妝、保健、寵物及流行時尚等多元生活化商品，目前全電商商品數量已突破15萬項。為了更強化電商平台角色，同時吸引更多優質品牌進駐，12月1日起至2025年5月31日，凡是新加入全電商且符合要求之廠商，可免費參與每月加碼活動，加入前6個月再額外贊助每月最高5萬福利點行銷金，2025年預計商品總數將突破50萬目標。

迎戰黑色星期五檔期，全電商自11月22日至12月5日天天下單天天省，單筆消費滿2,555元折255元，滿8,555元折855元；指定品牌大型家電單筆滿5,000元以上現折500元，指定小家電則享單筆滿3,000元以上現折300元。11月28日至12月2日期間再送黑五加碼券，單筆消費滿5,555元折555元。

11月22日至11月30日全電商也持續推出爆殺品，AirPods Pro 2 USB-C售價7,490元，買就贈10,400福利點，等於現省超過千元；IH爐、電磁爐都適用的Tefal亞維儂系列28cm不沾小炒鍋+平底鍋，原價4,598元，優惠價1,190元，等同下殺2.6折，再加碼送德國Fackelmann食物料理夾；貴婦級專櫃保養品則不能錯過赫蓮娜黑繃帶修護乳霜航空版50ml，原價14,799元，用券折後也只要7,880元；雨季必備日立7公升DC舒適節電除濕機原價10,990元，優惠價6,890元，現省超過4,000元；怡柔3層抽取衛生紙100抽x12包x6袋，優惠價894元，1抽不到0.125元；一匙靈抗菌EX強力消臭洗衣精補充包1.5kgx6包，優惠價474元，平均1包只要79元，家庭日用囤貨趁現在。