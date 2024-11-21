京站周年慶為中華隊應援 連4天13家美食買一送一
2024年世界棒球12強賽複賽在東京熱鬧開打中，11月21日起中華隊首戰對上委內瑞拉，正值周年慶的京站時尚廣場為中華隊推出應援限定的專屬優惠，11月21日到11月24日一起看轉播吃美食還可一起為中華隊加油。
11月21日～11月24日看轉播享美食優惠：
4F 炸綺來鹹酥雞，現場除了可以觀看精彩轉播，凡購買炸物拼盤(洋蔥圈+雞肉圈+雞塊+鹹酥雞)送勝利骨1份(價值85元)，原價445元，特價320元，每日限量100組。
4F 金色三麥，穿球衣入場觀看精彩轉播用餐，啤酒買一送一，金色三麥經典大拼盤，推薦價1,380元。
11月21日～11月24日美食買一送一優惠：
1F Häagen-Dazs，外帶雙球冰淇淋，270元(每日限量50組)
1F 轉運站LOUISA COFFEE，莊園美式，60元(每日限量50組)
B2 21Plus，椒麻小棒腿+四季春(M)+豆腐布丁，190元(每日限量50組)
B2 德州美墨炸雞，薯圈圈，99元(每日限量50組)
B2 RollFive 墨式捲餅，凡購單點捲餅贈3隻雞翅，165元(每日限量50組)
B2 SUBWAY， 11月21日火腿潛艇堡六吋、11月22日嫩切雞肉潛艇堡六吋、11月23日火腿潛艇堡六吋、11月24日嫩切雞肉潛艇堡六吋買一送一。(每日限量30組)
B3日春木瓜牛奶，檸檬汁/蜂蜜檸檬，80元(每日限量50組)
B3 Qi 齊媽媽，麻辣腸旺鴨血豆腐，119元(每日限量50組)
B3不二弄咖啡，冰淇淋總匯雞蛋仔，160元(每日限量50組)
B3蛋白工坊，蛋白薄片香草奶油/墨西哥紅椒(口味可任搭)，120元(每日限量50組)
B3 功夫銷魂麵，3號餐，200元(限量50組)
B3 HABIBI馬卡龍，六入禮盒，480元(限量50組)
B3 COUNTea卡帝，公爵焦糖慕斯，155元(每日限量50組)
京站周年慶即日起至12月16日登場，卡友累積消費滿3,800元送400元抵用券，今年再加碼「100元Qonline電子券」、3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券；首6日針對不同業種再加碼，保養品消費滿7,600元加送400元；香氛消費滿6,000元送300元；彩妝消費滿3,800元加送200元。
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