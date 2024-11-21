MONTAGUT 機能美型運動內衣 動靜之間散發自信魅力

MONTAGUT 秉承法國精緻工藝，為現代女性提供兼具舒適性與功能性的高質感服飾配件。全新運動內衣系列專為熱愛運動與時尚的女性設計，將功能性與時尚美學完美結合，成為日常穿搭與健身運動中的必備單品。

親膚透氣・無壓運動體驗

本系列運動內衣採用高延展性彈性纖維布料，柔軟親膚且具備出色的透氣性，能迅速吸濕排汗，無論是瑜珈、跑步還是戶外運動，都能提供無拘無束的舒適穿著體驗，讓女性在運動中活動自如、輕鬆無壓。

提托抗震・全面支撐

MONTAGUT全新機能美型運動內衣以雙層肩帶設計為亮點，結合彈性尼龍纖維與網紗材質，提升整體造型層次感，同時提供極佳的提托與抗震效果。無論是低強度運動還是日常穿搭，都能穩定胸部，保持舒適貼合。一體式胸墊設計，不僅有效防止活動時的位移，更能完美包覆副乳，修飾胸肩曲線，增添自信與美感。

時髦極簡・百搭魅力

新一季以鏤空細節與美背剪裁，盡展女性體態的獨有風韻，打造出時髦俐落的極簡風格。主打低彩度的溫柔色系，適合各種膚色的女性，時尚的設計日常穿搭也可以！宛如第二層肌膚一樣細緻親膚的高性能面料，長時間穿著一樣舒適，彈性下圍設計能有效減少壓迫感，讓女性無論是運動還是日常活動中，都能保持輕盈自在，享受無束縛的自由感。