抹茶提拉米蘇、焦糖巧克力鮮奶油鬆餅！冬季甜點好罪惡

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
辻利茶舗新推出「雪霜抹茶提拉米蘇套餐」，還有3款提拉米蘇系列飲品。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗新推出「雪霜抹茶提拉米蘇套餐」，還有3款提拉米蘇系列飲品。圖／辻利茶舗提供

冬季到來，「辻利茶舗」特別推出3款以「提拉米蘇」為靈感的飲品。「提拉米蘇抹茶拿鐵」與「提拉米蘇焙茶拿鐵」，使用現刷的丸倉抹茶與宇治焙茶，結合香醇牛乳，打造濃郁茶香基底。頂層鋪上馬茲卡彭奶蓋，再撒上無糖可可粉與巧酥脆片，具有豐富層次感與驚喜，每杯160元，冷熱皆有販售另款「提拉米蘇焦糖拿鐵」以焦糖拿鐵為基底，搭配提拉米蘇奶蓋，具有焦糖、巧克力與牛奶香氣，堆砌出幸福滋味，每杯160元，冷熱皆有販售。

辻利茶舗針對信義遠百店新推出內用限定「雪霜抹茶提拉米蘇套餐」，其中「雪霜抹茶提拉米蘇」底層是充分浸泡在丸倉抹茶液中的手指餅乾；中間夾層是黑糖馬茲卡彭內餡，最上層鋪滿濃厚奶霜。除了層層堆疊的口感外，頂層並以「瀑布」般的流淌效果，帶來驚豔的視覺享受。套餐並搭配御抹茶、輕抹茶、小倉煎茶、炒立焙茶或松印玄米茶（擇一），每套420元。

「杏桃鬆餅屋」本季以「大人的美味秋季」為主題，以比利時巧克力推出「焦糖巧克力鮮奶油厚鬆餅」、「焦糖巧克力鮮奶油薄鬆餅」。兩款鬆餅使用54%的比利時可可、焦糖醬加入北海道鮮奶油，呈現苦甜滑順的焦糖巧克力鮮奶油，並搭配義大利巧克力冰淇淋，還有使用斗南越光米製成的芝麻花生米果，增添鹹甜酥脆的滋味，每份均為280元。另外還有「焦糖巧克力拿鐵」、「經典巧克力拿鐵」等飲品。

杏桃鬆餅屋推出「焦糖巧克力鮮奶油厚鬆餅」、「焦糖巧克力鮮奶油薄鬆餅」與巧克力系列飲品。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋推出「焦糖巧克力鮮奶油厚鬆餅」、「焦糖巧克力鮮奶油薄鬆餅」與巧克力系列飲品。圖／杏桃鬆餅屋提供

巧克力 提拉米蘇

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