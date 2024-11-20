永豐餘百年慶／「YFY Better Choice 永豐餘百年展」開幕

自1924年創立的永豐餘，在今年迎來極具意義的百年里程碑。為呈現「低碳低耗能」、「全循環經濟」與「非塑材料」的未來永續生活的新樣貌，永豐餘特別於台北101水舞廣場，舉辦為期7天的「YFY Better Choice 永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動，並於20日舉行盛大的開幕儀式。包括行政院秘書長龔明鑫、國家氣候變遷對策委員會顧問李遠哲、中研院院長廖俊智、教育部次長葉丙成、經濟部常務次長連錦漳、環境部主任秘書蔡孟裕、臺北市副市長張溫德等多名貴賓均蒞臨現場，共同為永豐餘獻上生日祝福，同時體驗永豐餘在低碳低耗能、非塑材料、全循環的淨零減碳階段性成果。

自11月20日至11月26日所舉行的「YFY Better Choice永豐餘百年展」，最大亮點就是首度在台曝光、由荷蘭引進的低碳建築「Wikkelhouse淨零全循環屋」。全屋透過由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造，堅固程度可達50～100年，最終拆解可接近100%生物降解，將低碳綠色居家生活具象化，重新定義未來建築的新概念，民眾皆可免費預約參觀。

「Wikkelhouse淨零全循環屋」由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造。圖／500輯攝影團隊提供

同時現場並規畫「Better Choice展示區」，展出永豐餘旗下各主要公司，共計百項的低碳、綠碳與生態永續產品成果與服務。例如永豐餘以「轉廢為能」的概念，展出全台唯一的木質素發電、全台最大的沼氣發電、資源循環燃料的發電系統，以及儲能與智慧能源的上下游整合解決方案。「E Ink元太電子紙」具不耗能特性，除可應用在電子書、公車動態看板外，也可應用於變色地磚、動態變色外牆，減少裝修浪費又可實現循環經濟。「中華紙漿」則跨入紡織業，展出從紙漿變成綠色紡織素材，具備全循環與零廢棄的特性；至於「捷比達」以去石化的天然輕量化包材設計，滿足國際客戶減塑需求。

「Better Choice展示區」展出永豐餘共計百項的低碳、綠碳與生態永續成果。圖／500輯攝影團隊提供

永豐餘學院院長何壽川致詞時分享，創辦人何傳信誼先生最初以氮肥為創業基礎，後又歷經戰亂，選擇以台灣的農業廢棄物為原料進入造紙事業，乃是「醣經濟」的開始，這百年以來，永豐餘也從未脫離與「醣」的關係。同時何壽川也表示，永豐餘在1977年上市，如今很多永豐餘系統的子公司也已上市，從「家族的企業」走到今日「企業的家族」，正是百年來的重要轉型。

永豐餘學院院長何壽川。圖／500輯攝影團隊提供

隨著永豐餘不斷以與時俱進的科技，已得到BS8001世界首張紙廠的全循環無廢的國際認證，並全力發展自給自足的再生能源，將紙廠轉型為再生能源工廠。在深耕紙業同時，也跨業合作經營，將紙漿透過離子溶液抽成紡紗，擴大醣類材料的可能應用。何壽川表示，回顧百年來的永續與韌性，主要是與時俱進、不斷克服環境制約並成長茁壯，更重要的是不忘初衷、堅持精進。

永豐餘投控董事長葉惠青表示，永豐餘秉持全球化的理念，以循環經濟作為百年傳承。本次「YFY Better Choice永豐餘百年展」展示永豐餘在醣經濟中，打造低碳低耗能、非塑材料，以及全循環等3個面向階段性的成果。讓民眾能從食衣住行育樂各面向，了解低碳永續生活的具體表現。

永豐餘投控董事長葉惠青。圖／500輯攝影團隊提供

行政院秘書長龔明鑫指出，永豐餘最初於農業肥料開始發展，後轉入造紙行業並自製機器；隨著時代進步，永豐餘也踏入電子紙、面板、金融等產業；直至現在的循環經濟、企業ESG，永豐餘百年發展的歷程，幾乎是台灣產業發展的歷史，是非常棒的故事。國家氣候變遷對策委員會顧問李遠哲則呼籲，永豐餘所提的「全循環」與「世界共生共存」的觀念非常重要。在巴黎協定後，全世界共識在2050年淨零排放、避免地表溫度升溫1.5度的目標。期盼永豐餘能作更多的力氣，使人類永續生存。

行政院秘書長龔明鑫。圖／500輯攝影團隊提供

教育部次長葉丙成表示，開業百年是非常難得的成就，同時永豐餘透過展示對永續所進行的努力、產品與服務，將慶生喜事轉換成為對台灣社會的教育，是企業最好的ESG、最好的CSR。同時葉丙成也大力稱讚信誼基金會對於台灣幼兒教育所付出的努力。台北市副市長張溫德則指出，台北市在明年1月將上路全台首個「淨零排放管理自治條例」，另外也提出降溫城市、綠蔭城市、減碳淨零綠生活等戰略目標，目的就是要帶領市民面對氣候變遷的挑戰。

教育部次長葉丙成。圖／500輯攝影團隊提供 台北市副市長張溫德。圖／500輯攝影團隊提供

除了「Wikkelhouse淨零全循環屋」、「Better Choice展示區」之外，在「YFY Better Choice永豐餘百年展」期間，還有安排「互動實驗室」、「回頭書市集」等主題展區。11月22日至11月24日，亦會規劃「周末市集」與「周末舞台」，集結18間餐飲與永續選品品牌，打造兼具美食與永續理念的體驗，並有徐佳瑩、韋禮安、艾怡良等十餘名歌手輪番登場獻唱，為民眾帶來寓教於樂又極具永續教育意義的時光。

藉由生動的實體展出，能讓民眾親身感受市場生活中的永續概念。圖／500輯攝影團隊提供 永豐餘百年展打造「回頭書市集」賦予書籍新的機會。圖／500輯攝影團隊提供 信誼基金會於展場規畫多種遊具，深獲孩童們喜愛。圖／500輯攝影團隊提供 透過「綠色好療癒DIY」，讓大小朋友親手打造永續盆栽。圖／500輯攝影團隊提供