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郭雪芙、陳華走進Longchamp夏日風景 示範時髦田園風

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
郭雪芙（右起）與陳華演繹Longchamp 2025夏季系列。圖／Longchamp提供
郭雪芙（右起）與陳華演繹Longchamp 2025夏季系列。圖／Longchamp提供

雖然時序還在冬季，但Longchamp已經帶來2025夏季印象，Longchamp的夏季呈現著綠意盎然，靈感來自家鄉與自然田野的溫暖記憶，透過英式刺繡、經典皮革與格紋布料，揭開夏季的綠色序曲。

Longchamp帶來2025夏季預覽，並邀請郭雪芙與陳華聯手演繹。郭雪芙身穿綠色格紋和服外套，腰間繫上白色絲質圍巾，搭配白短褲及皮革楔形涼鞋，手拎Roseau薑黃色綠水桶包，詮釋輕鬆時尚的夏季造型。郭雪芙談到「這一季可以看到許多格紋印花的單品，無論是細緻的小格還是醒目的大格，都為夏天增添趣味層次。」但一被問到新戀情，則連忙搬出經紀人來擋、笑回「經紀人說謝謝！」

陳華則以花卉格紋短上衣，以及同款花紋長裙與Roseau皮革涼鞋，手提Le Panier Pliage粉色提籃包，展現夏日繽紛活力。陳華分享她喜愛的夏日穿搭，「夏天就是要小洋裝、小露肚子、小露腿，要很繽紛的顏色才能顯得很少女，夏天要穿得很輕盈才會顯得年輕，我平常就是這種穿搭」。

Longchamp 2025夏季LIVE GREEN !系列，讚頌鄉村生活之美，將果菜園的自然純樸融入現代設計，從甜菜紅到朝鮮薊綠，蔬菜色系為

此夏季系列定調。園藝服裝被重新演繹，圍裙變成背後交叉的夏日洋裝，或是配有肩帶細節的棉麻或皮革長裙。花卉、香料也成為服裝圖騰，讓造型有如餐桌風景一樣誘人。寬鬆的針織套裝、輕盈的短版上衣和短褲，腳踩繩織涼鞋，肩背印花帆布包或手提水桶包，為夏日活動帶來舒適感，服飾透過柔和的剪裁營造出與大地共鳴的氛圍。

郭雪芙身穿Longchamp綠色格紋和服外套，腰間繫上白色絲質圍巾，搭配白短褲及皮革楔形涼鞋，手拎Roseau薑黃色綠水桶包。圖／Longchamp提供
郭雪芙身穿Longchamp綠色格紋和服外套，腰間繫上白色絲質圍巾，搭配白短褲及皮革楔形涼鞋，手拎Roseau薑黃色綠水桶包。圖／Longchamp提供
陳華身穿Longchamp花卉格紋短上衣，以及同款花紋長裙，手提Le Panier Pliage粉色提籃包。圖／Longchamp提供
陳華身穿Longchamp花卉格紋短上衣，以及同款花紋長裙，手提Le Panier Pliage粉色提籃包。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025夏季系列包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025夏季系列包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025夏季系列呈現綠意盎然的大自然意象。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025夏季系列呈現綠意盎然的大自然意象。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Pliage Xtra系列手提包 (米白色)，31,400元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Pliage Xtra系列手提包 (米白色)，31,400元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Pliage系列肩背包 (綠色)，11,300元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Pliage系列肩背包 (綠色)，11,300元。圖／Longchamp提供
Longchamp Smoothie系列斜背袋(橘色)，22,100元。圖／Longchamp提供
Longchamp Smoothie系列斜背袋(橘色)，22,100元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Pliage系列手提包 (粉色)，17,200元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Pliage系列手提包 (粉色)，17,200元。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025夏季系列吊圈掛飾，9,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025夏季系列吊圈掛飾，9,900元。圖／Longchamp提供

服裝 短褲 綠色

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