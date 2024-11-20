郭雪芙、陳華走進Longchamp夏日風景 示範時髦田園風

雖然時序還在冬季，但Longchamp已經帶來2025夏季印象，Longchamp的夏季呈現著綠意盎然，靈感來自家鄉與自然田野的溫暖記憶，透過英式刺繡、經典皮革與格紋布料，揭開夏季的綠色序曲。

Longchamp帶來2025夏季預覽，並邀請郭雪芙與陳華聯手演繹。郭雪芙身穿綠色格紋和服外套，腰間繫上白色絲質圍巾，搭配白短褲及皮革楔形涼鞋，手拎Roseau薑黃色綠水桶包，詮釋輕鬆時尚的夏季造型。郭雪芙談到「這一季可以看到許多格紋印花的單品，無論是細緻的小格還是醒目的大格，都為夏天增添趣味層次。」但一被問到新戀情，則連忙搬出經紀人來擋、笑回「經紀人說謝謝！」

陳華則以花卉格紋短上衣，以及同款花紋長裙與Roseau皮革涼鞋，手提Le Panier Pliage粉色提籃包，展現夏日繽紛活力。陳華分享她喜愛的夏日穿搭，「夏天就是要小洋裝、小露肚子、小露腿，要很繽紛的顏色才能顯得很少女，夏天要穿得很輕盈才會顯得年輕，我平常就是這種穿搭」。

Longchamp 2025夏季LIVE GREEN !系列，讚頌鄉村生活之美，將果菜園的自然純樸融入現代設計，從甜菜紅到朝鮮薊綠，蔬菜色系為

此夏季系列定調。園藝服裝被重新演繹，圍裙變成背後交叉的夏日洋裝，或是配有肩帶細節的棉麻或皮革長裙。花卉、香料也成為服裝圖騰，讓造型有如餐桌風景一樣誘人。寬鬆的針織套裝、輕盈的短版上衣和短褲，腳踩繩織涼鞋，肩背印花帆布包或手提水桶包，為夏日活動帶來舒適感，服飾透過柔和的剪裁營造出與大地共鳴的氛圍。