永豐餘百年慶／「回頭書市集」電影原文小說、全新黑膠唱片等你挖寶

創立自1924年的永豐餘，11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YFY Better Choice永豐餘百年展」中，邀請8間獨立書店、出版社，一起舉辦「回頭書市集」，響應「環保永續、知識再生」的概念，讓全新但稍微有點瑕疵，或是二手但書況不錯的書籍再延續生命，也讓無價知識得以持續流通。現場優惠價最低每本50元起，讓大家可以輕鬆無負擔地透過閱讀，打開更多眼界。

關渡的「藝大書店」，著重在藝術人文、在地關懷，生活美學等類別書籍，這次出攤帶來眾多進口畫冊、大師畫作、藝術類、音樂類、室內設計相關，特別的是還有多部表演藝術、傳統戲曲類絕版DVD，甚至有多張全新黑膠唱片，以5折起的價格出清。

擁有22年歷史的「胡思二手書店」，店鋪一路從天母到士林，以人文、環保、知識再生為初衷，帶來許多中、外文的優質二手書籍，因為地緣關係，店內特色是擁有許多市面上少見的外文二手書，此次出攤策展主題就是「店鋪縮影」，將精華版的書店搬到現場，特別網羅廣受愛書人歡迎的文史哲類、心理勵志、童書、外文書，有英文版《金庸》、《漱石全集》等。優惠價大約5折，購書滿500元即可成為會員，再享購書8.5折、生日月單次7折的優惠。

店鋪位於台大生活圈的「書林出版有限公司」，專門出版和進口文學、英語學習與教學、語言學、字典、翻譯研究、電影、戲劇、社會科學、文化研究等書籍，這次也帶了大量原文小說來到市集，包括《哈利波特》、《沙丘》、《瑪蒂達》等大家耳熟能詳的故事，另外也準備了小孩超喜歡的益智尋寶書，還有文具周邊商品優惠組合。書籍皆為微瑕疵品，價格100～300元單一特價，大約3折左右。

而位於市民大道上的「市民書店Citizen bookstore」，來自為法律白話文運動與其他夥伴的全新計畫，希望著重在社會議題與在地視角。這次精選店鋪內的二手書約50本左右，現場7折販售，配合環保永續主題，讓書找到新主人。

YFY Better Choice 永豐餘百年展－回頭書市集

日期：2024年11月20、21、25、26日

時間：13：00～18：30

地點：台北101水舞廣場

「市民書店Citizen bookstore」選書著重在社會議題與在地視角。圖／500輯攝影團隊提供 永豐餘百年展邀請8間獨立書店、出版社舉辦「回頭書市集」。圖／500輯攝影團隊提供 書林出版為市集帶來大量僅有些微瑕疵的原文小說。圖／500輯攝影團隊提供 「胡思二手書店」精選英文版《金庸》、《漱石全集》等少見二手書。圖／500輯攝影團隊提供 書林出版攤位還有許多精緻的文具周邊商品優惠組合。圖／500輯攝影團隊提供 「藝大書店」展出多部表演藝術、傳統戲曲類絕版DVD，甚至有多張全新黑膠唱片等民眾挖寶。圖／500輯攝影團隊提供 書林出版帶來豐富的原文書籍最低百元起。圖／500輯攝影團隊提供 「藝大書店」5折起出清，還有銅板價超優惠商品。圖／500輯攝影團隊提供