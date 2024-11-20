永豐餘百年慶／「回頭書市集」響應環保永續 讓知識延續再生

創立自1924年的永豐餘，11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YFY Better Choice永豐餘百年展」中，邀請8間獨立書店、出版社，一起舉辦「回頭書市集」，響應「環保永續、知識再生」的概念，讓全新但稍微有點瑕疵，或是二手但書況不錯的書籍再延續生命，也讓無價知識得以持續流通。現場優惠價最低每本50元起，讓大家可以輕鬆無負擔地透過閱讀，打開更多眼界。

獨立書店「恬野書」的實體店面位於捷運東門站，著重於身心靈療癒、土地環境議題等領域書籍，店裡也不定期有相關主題講座舉辦。這次在永豐餘百年展中帶來多本與環保永續議題相關的二手書，以大約3～4折的優惠價格販售。同步也展出許多店裡販售的環保手作商品，包括布衛生棉、手帕、咖啡濾布、環保食物袋等，還有可以保護隨身攜帶書本的環保書袋。

「獨立出版聯盟」集合了40家微型獨立出版社與個人創作出版者，是獨立出版間共享資源、交流資訊的平台，也是探索出版可能性與推廣閱讀樂趣的團體。40家小型出版社風格多元，有社會運動、文學、藝術，甚至有漫畫書，廣納各式各樣議題，集結100多本市面少見的出版品，全都100、200元單一價。

創立於1982年的「唐山出版社」，宗旨為發行非主流、替弱勢發聲的書刊，更是台北市極具重量的書店代表，此次出攤除了自家出版社書籍，還邀集廣場出版社、商務印書館兩大出版社，集結多本人文、社會科學類書籍，以單本5折、3本4.5折的價格販售。現場有很多都是還有封膜的全新回頭書，等待民眾來挖寶。

歷史悠久的「聯經出版」創立於1974年，以5,000位作者，8,000種書，多年來持續與讀者聯結成巨大的力量。此次在現場舉辦「惜福書展」，以每本50元，5本200元的超級優惠價，等待有緣人。

YFY Better Choice 永豐餘百年展－回頭書市集

日期：2024年11月20、21、25、26日

時間：13：00～18：30

地點：台北101水舞廣場

唐山出版社攤位有許多狀態極佳的回頭書，等待民眾挖寶。圖／500輯攝影團隊提供 唐山出版社回頭書推出5折優惠。圖／500輯攝影團隊提供 聯經出版「惜福書展」惜福價每本50元。圖／500輯攝影團隊提供 永豐餘百年展邀請8間獨立書店、出版社舉辦「回頭書市集」。圖／500輯攝影團隊提供 永豐餘百年展邀請8間獨立書店、出版社舉辦「回頭書市集」，吸引愛書人挖寶。圖／500輯攝影團隊提供 「恬野書」主打身心靈療癒、土地環境議題等領域書籍。圖／500輯攝影團隊提供 「恬野書」攤位也販售環保手作商品，精緻書袋可隨身保護愛書。圖／500輯攝影團隊提供