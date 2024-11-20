快訊

中興大學晚間驚傳溺水 42歲女中興湖浮沉被救上岸送醫

遭爆霸凌害死公務員！勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐餘百年慶／「回頭書市集」響應環保永續 讓知識延續再生

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「獨立出版聯盟」集結40家微型獨立出版社與個人創作出版者共同出攤。圖／500輯攝影團隊提供
「獨立出版聯盟」集結40家微型獨立出版社與個人創作出版者共同出攤。圖／500輯攝影團隊提供

創立自1924年的永豐餘，11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YFY Better Choice永豐餘百年展」中，邀請8間獨立書店、出版社，一起舉辦「回頭書市集」，響應「環保永續、知識再生」的概念，讓全新但稍微有點瑕疵，或是二手但書況不錯的書籍再延續生命，也讓無價知識得以持續流通。現場優惠價最低每本50元起，讓大家可以輕鬆無負擔地透過閱讀，打開更多眼界。

獨立書店「恬野書」的實體店面位於捷運東門站，著重於身心靈療癒、土地環境議題等領域書籍，店裡也不定期有相關主題講座舉辦。這次在永豐餘百年展中帶來多本與環保永續議題相關的二手書，以大約3～4折的優惠價格販售。同步也展出許多店裡販售的環保手作商品，包括布衛生棉、手帕、咖啡濾布、環保食物袋等，還有可以保護隨身攜帶書本的環保書袋。

「獨立出版聯盟」集合了40家微型獨立出版社與個人創作出版者，是獨立出版間共享資源、交流資訊的平台，也是探索出版可能性與推廣閱讀樂趣的團體。40家小型出版社風格多元，有社會運動、文學、藝術，甚至有漫畫書，廣納各式各樣議題，集結100多本市面少見的出版品，全都100、200元單一價。

創立於1982年的「唐山出版社」，宗旨為發行非主流、替弱勢發聲的書刊，更是台北市極具重量的書店代表，此次出攤除了自家出版社書籍，還邀集廣場出版社、商務印書館兩大出版社，集結多本人文、社會科學類書籍，以單本5折、3本4.5折的價格販售。現場有很多都是還有封膜的全新回頭書，等待民眾來挖寶。

歷史悠久的「聯經出版」創立於1974年，以5,000位作者，8,000種書，多年來持續與讀者聯結成巨大的力量。此次在現場舉辦「惜福書展」，以每本50元，5本200元的超級優惠價，等待有緣人。

YFY Better Choice 永豐餘百年展－回頭書市集

日期：2024年11月20、21、25、26日

時間：13：00～18：30

地點：台北101水舞廣場

唐山出版社攤位有許多狀態極佳的回頭書，等待民眾挖寶。圖／500輯攝影團隊提供
唐山出版社攤位有許多狀態極佳的回頭書，等待民眾挖寶。圖／500輯攝影團隊提供
唐山出版社回頭書推出5折優惠。圖／500輯攝影團隊提供
唐山出版社回頭書推出5折優惠。圖／500輯攝影團隊提供
聯經出版「惜福書展」惜福價每本50元。圖／500輯攝影團隊提供
聯經出版「惜福書展」惜福價每本50元。圖／500輯攝影團隊提供
永豐餘百年展邀請8間獨立書店、出版社舉辦「回頭書市集」。圖／500輯攝影團隊提供
永豐餘百年展邀請8間獨立書店、出版社舉辦「回頭書市集」。圖／500輯攝影團隊提供
永豐餘百年展邀請8間獨立書店、出版社舉辦「回頭書市集」，吸引愛書人挖寶。圖／500輯攝影團隊提供
永豐餘百年展邀請8間獨立書店、出版社舉辦「回頭書市集」，吸引愛書人挖寶。圖／500輯攝影團隊提供
「恬野書」主打身心靈療癒、土地環境議題等領域書籍。圖／500輯攝影團隊提供
「恬野書」主打身心靈療癒、土地環境議題等領域書籍。圖／500輯攝影團隊提供
「恬野書」攤位也販售環保手作商品，精緻書袋可隨身保護愛書。圖／500輯攝影團隊提供
「恬野書」攤位也販售環保手作商品，精緻書袋可隨身保護愛書。圖／500輯攝影團隊提供

YFY Better Choice 永豐餘百年展

日期：2024年11月20日—11月26日日（周三～周二）

時間：周日—周四為10：00～20：00；周五、周六為10：00—21：00

地點：台北101水舞廣場

永豐餘百年網站：https://100th.yfy.com/

（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）

永續 永豐 獨立書店

延伸閱讀

譯者游騰緯翻譯「山瘟」 帶原住民文學走進英語世界

永豐餘百年慶／橘子工坊「洗潔淨體驗」感受健康洗淨力

大台中不動產開發公會邀台北101 談永續聚焦零碳建築

幫老公企業點燈遭批公器私用 台北101董座賈永婕這樣說

相關新聞

郭雪芙、陳華走進Longchamp夏日風景 示範時髦田園風

雖然時序還在冬季，但Longchamp已經帶來2025夏季印象，Longchamp的夏季呈現著綠意盎然，靈感來自家鄉與自...

永豐餘百年慶／「回頭書市集」電影原文小說、全新黑膠唱片等你挖寶

創立自1924年的永豐餘，11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YFY Better Choice永豐餘百年展」...

中華汽車新世代J SPACE 先進導入安全駕駛輔助系統

國內商用車領導品牌中華汽車展現自主研發能力，以超越同級之訴求推出新世代J SPACE。

永豐餘百年慶／「回頭書市集」響應環保永續 讓知識延續再生

創立自1924年的永豐餘，11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YFY Better Choice永豐餘百年展」...

珠寶藝術家CINDY CHAO「藝述二十」回顧展 台北首亮相

享譽國際的珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao），創立同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel至今20...

永豐餘百年慶／全循環屋內外充滿永續亮點 民眾喜愛綠色生活酷提案

1924年創建的永豐餘，今起至11月26日於台北101水舞廣場舉辦「YFY Better Choice永豐餘百年展」，永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。