珠寶藝術家CINDY CHAO「藝述二十」回顧展 台北首亮相

享譽國際的珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao),創立同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel至今20年,首度舉辦大型公開回顧展「藝述二十:以建築視野,雕塑生命的力量」,選址富邦美術館附屬商業棟,11月24至26日期間將開放公眾預約參觀。

從品牌創立至今,趙心綺已有3件作品為國際頂尖博物館典藏,為實踐她「將世界最好的帶回台灣」的理念,此次展出特地從全球藏家手中借出過往經典創作、拍賣會作品與藝博會得獎之作共將近30件藝術珠寶,其中近20件為全台首次曝光,包含2件難得一見、更難得同場展出的大師系列年度蝴蝶胸針,非常難得。現場也首度展出啟蒙她光影概念的建築師外祖父謝自南的親筆手稿。

●回顧創作軌跡

趙心綺在受訪時透露,其實在品牌15週年之際便起了舉辦回顧展的念頭,如今能將她心目中的里程碑之作匯聚一堂、成就這次展覽,實屬不易。她回顧創業初期各種挑戰,除了要能說服傳統珠寶藏家認可新穎的鈦金屬材質,過程中還要能獲得資深工匠、寶石商等各方專業人士的認同,確實很艱辛;此次展出的作品中,她認為和雕塑家父親一起創作的「瘋狂的鹿」無疑是對她個人來說最有意義的作品。

這次展出作品涵蓋「四季系列」第一件作品開始到2024年最新的大師系列未曝光新作,從作品的色彩運用與創作手法可以看出20年來的創作軌跡。例如首度公開展出的2007年大師系列冬季黑白樹枝套鍊,就採用當時最受主流認同的K金材質製作,以純粹的黑白兩色刻畫凜冽的冬季雪景,映照出藝術家孤寂的心境;而也正因為這件作品登上紐約佳士得拍賣,讓趙心綺開始獲得國際珠寶界的矚目。

十年後,趙心綺受邀於巴黎骨董雙年展展出時,特地創作冬葉套鍊向冬季黑白樹枝套鍊致敬;三年後此作翻新並於倫敦巨匠臻藏藝博會摘下「大會傑出獎」。她認為2016年是她創作生涯的一重要分水嶺,在此之前以「加法」為主,盡可能多樣豐滿地呈現她的技巧與創意;登上雙年展後她漸漸採「減法」創作,在國際舞台上已佔有一席之地的她不再急於凸顯自己、反而能更輕鬆自如地運用各種技術與巧思,也因此冬夜套鍊被選作這次回顧展主視覺,象徵藝術家創作階段承先啟後的里程碑。

●必看亮點

除了在不同創作階段刻、同一主題的冬季黑白樹枝套鍊與冬葉黑白套鍊,是絕佳的對照呈現,這次這次由藏家借展、全球第一次公開的「瘋狂的鹿」,也是不容錯過的精彩傑作。胸針鑲嵌10克拉哥倫比亞祖母綠,是趙心綺與父親唯一一次共同創作,她以抽象線結合父親雕塑性較強烈的鹿首,兩位藝術家在創作過程中各有堅持、互相激盪,也是趙心綺相當難忘的回憶。

她自述,這次展出有多件作品都是在當時工藝上的極大挑戰,例如此次展出的金魚胸針,全立體的魚身以導色鈦金屬構成、尾鰭有設有可動關節,即便以2024年的技術來重現也絕非易事。

另一件她創作生涯的里程碑,則是2014年與美國女星Sarah Jessica Parker一起合作並於香港上拍的「芭蕾蝴蝶胸針」,除了跨領域的合作讓她在國際舞台上過獲得更多的關注,也開啟了她長期投入慈善的契機。此胸針在工藝上運用了複合手法呈現寶石,包括璀璨切面鑽石、大面積的鑽石原胚、以及象徵Sarah Jessica Parker的三個兒女的三枚珍貴孔克珠,輕盈地承載了友情、親情、與創作的熱情。

展場另一側一系列2024年的新作,則展現她如今「舉重若輕」,收放自如的藝術風格,可見物象與意象、抽象與具象的拿捏自在,色彩的運用任性恣意,輕如鴻毛的設計體現強大的創作自信。大師系列羽毛胸針,以導色成黑的鋁金屬和鈦金屬一起勾勒加勒比海的芭蕉葉,在立體曲面上以軌道鑲嵌方式,更大幅度地減少了金屬,彷彿由寶石直接組成;另一件全新羽毛胸針則清新地融合了粉色與黃色。二十週年系列的多款蜻蜓胸針,金屬也在視覺上更為消失,並以珍貴的牛角為軀幹,通透感呼應藝術家輕盈的心境。另一件四季系列葉片胸針,則首度採用陶瓷漆材質為中間葉脈增色,以不斷的創新,致敬品牌至今的二十個春夏秋冬。

●「藝述二十:以建築視野,雕塑生命的力量」

CINDY CHAO The Art Jewel 二十週年經典回顧展 公眾預約日期:2024年11月24至26日 時間:上午11點至晚間6點 地點:富邦美術館附屬商業棟(臺北市信義區松勇路3號)