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珠寶藝術家CINDY CHAO「藝述二十」回顧展 台北首亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CINDY CHAO The Art Jewel 「藝述二十」經典回顧展。記者王聰賢／攝影
CINDY CHAO The Art Jewel 「藝述二十」經典回顧展。記者王聰賢／攝影

享譽國際的珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao），創立同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel至今20年，首度舉辦大型公開回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」，選址富邦美術館附屬商業棟，11月24至26日期間將開放公眾預約參觀。

從品牌創立至今，趙心綺已有3件作品為國際頂尖博物館典藏，為實踐她「將世界最好的帶回台灣」的理念，此次展出特地從全球藏家手中借出過往經典創作、拍賣會作品與藝博會得獎之作共將近30件藝術珠寶，其中近20件為全台首次曝光，包含2件難得一見、更難得同場展出的大師系列年度蝴蝶胸針，非常難得。現場也首度展出啟蒙她光影概念的建築師外祖父謝自南的親筆手稿。

●回顧創作軌跡

趙心綺在受訪時透露，其實在品牌15週年之際便起了舉辦回顧展的念頭，如今能將她心目中的里程碑之作匯聚一堂、成就這次展覽，實屬不易。她回顧創業初期各種挑戰，除了要能說服傳統珠寶藏家認可新穎的鈦金屬材質，過程中還要能獲得資深工匠、寶石商等各方專業人士的認同，確實很艱辛；此次展出的作品中，她認為和雕塑家父親一起創作的「瘋狂的鹿」無疑是對她個人來說最有意義的作品。

這次展出作品涵蓋「四季系列」第一件作品開始到2024年最新的大師系列未曝光新作，從作品的色彩運用與創作手法可以看出20年來的創作軌跡。例如首度公開展出的2007年大師系列冬季黑白樹枝套鍊，就採用當時最受主流認同的K金材質製作，以純粹的黑白兩色刻畫凜冽的冬季雪景，映照出藝術家孤寂的心境；而也正因為這件作品登上紐約佳士得拍賣，讓趙心綺開始獲得國際珠寶界的矚目。

十年後，趙心綺受邀於巴黎骨董雙年展展出時，特地創作冬葉套鍊向冬季黑白樹枝套鍊致敬；三年後此作翻新並於倫敦巨匠臻藏藝博會摘下「大會傑出獎」。她認為2016年是她創作生涯的一重要分水嶺，在此之前以「加法」為主，盡可能多樣豐滿地呈現她的技巧與創意；登上雙年展後她漸漸採「減法」創作，在國際舞台上已佔有一席之地的她不再急於凸顯自己、反而能更輕鬆自如地運用各種技術與巧思，也因此冬夜套鍊被選作這次回顧展主視覺，象徵藝術家創作階段承先啟後的里程碑。

●必看亮點

除了在不同創作階段刻、同一主題的冬季黑白樹枝套鍊與冬葉黑白套鍊，是絕佳的對照呈現，這次這次由藏家借展、全球第一次公開的「瘋狂的鹿」，也是不容錯過的精彩傑作。胸針鑲嵌10克拉哥倫比亞祖母綠，是趙心綺與父親唯一一次共同創作，她以抽象線結合父親雕塑性較強烈的鹿首，兩位藝術家在創作過程中各有堅持、互相激盪，也是趙心綺相當難忘的回憶。

她自述，這次展出有多件作品都是在當時工藝上的極大挑戰，例如此次展出的金魚胸針，全立體的魚身以導色鈦金屬構成、尾鰭有設有可動關節，即便以2024年的技術來重現也絕非易事。

另一件她創作生涯的里程碑，則是2014年與美國女星Sarah Jessica Parker一起合作並於香港上拍的「芭蕾蝴蝶胸針」，除了跨領域的合作讓她在國際舞台上過獲得更多的關注，也開啟了她長期投入慈善的契機。此胸針在工藝上運用了複合手法呈現寶石，包括璀璨切面鑽石、大面積的鑽石原胚、以及象徵Sarah Jessica Parker的三個兒女的三枚珍貴孔克珠，輕盈地承載了友情、親情、與創作的熱情。

展場另一側一系列2024年的新作，則展現她如今「舉重若輕」，收放自如的藝術風格，可見物象與意象、抽象與具象的拿捏自在，色彩的運用任性恣意，輕如鴻毛的設計體現強大的創作自信。大師系列羽毛胸針，以導色成黑的鋁金屬和鈦金屬一起勾勒加勒比海的芭蕉葉，在立體曲面上以軌道鑲嵌方式，更大幅度地減少了金屬，彷彿由寶石直接組成；另一件全新羽毛胸針則清新地融合了粉色與黃色。二十週年系列的多款蜻蜓胸針，金屬也在視覺上更為消失，並以珍貴的牛角為軀幹，通透感呼應藝術家輕盈的心境。另一件四季系列葉片胸針，則首度採用陶瓷漆材質為中間葉脈增色，以不斷的創新，致敬品牌至今的二十個春夏秋冬。

●「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」

CINDY CHAO The Art Jewel 二十週年經典回顧展

公眾預約日期：2024年11月24至26日

時間：上午11點至晚間6點

地點：富邦美術館附屬商業棟（臺北市信義區松勇路3號）

2022年Black Label Masterpieces大師系列春之荳蔻胸針No. X & XI。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2022年Black Label Masterpieces大師系列春之荳蔻胸針No. X & XI。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家趙心綺。記者王聰賢／攝影
珠寶藝術家趙心綺。記者王聰賢／攝影
趙心綺與父親合作的「瘋狂的鹿」。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
趙心綺與父親合作的「瘋狂的鹿」。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2024 Black Label Masterpiece VI 大師系列羽毛胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2024 Black Label Masterpiece VI 大師系列羽毛胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列羽毛胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列羽毛胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel將於富邦美術館附屬商業棟推出品牌首次的回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」。圖／富邦美術館提供
CINDY CHAO The Art Jewel將於富邦美術館附屬商業棟推出品牌首次的回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」。圖／富邦美術館提供
2013-14年與Sarah Jessica Parker合作的大師系列芭蕾蝴蝶胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2013-14年與Sarah Jessica Parker合作的大師系列芭蕾蝴蝶胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece IX 大師系列冬葉套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece IX 大師系列冬葉套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021年Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針榮獲英國倫敦藝博會巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021年Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針榮獲英國倫敦藝博會巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（需與手環放一起）冬季黑白樹枝手環與套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（需與手環放一起）冬季黑白樹枝手環與套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2007年作品冬季黑白樹枝手環與套鍊首度公開亮相。記者王聰賢／攝影
2007年作品冬季黑白樹枝手環與套鍊首度公開亮相。記者王聰賢／攝影
二十週年系列蜻蜓胸針。記者王聰賢／攝影
二十週年系列蜻蜓胸針。記者王聰賢／攝影
CINDY CHAO The Art Jewel「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」二十周年經典回顧展主視覺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」二十周年經典回顧展主視覺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 「藝述二十」經典回顧展。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 「藝述二十」經典回顧展。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

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