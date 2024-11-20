「土生花開」看見金枝演社戲裡戲外 吳朋奉珍貴身影也重現

公視紀錄觀點新作「土生花開-金枝演社」今天舉辦特映會，片中看見被譽為「台客第一天團」的金枝演社戲裡戲外精彩故事，還有已故三金影帝吳朋奉當年在劇團生活的珍貴身影。

金枝演社成立逾30年，汲取民間戲曲「胡撇仔戲」養分，創作了數十齣好戲。不論是搞笑的經典「浮浪貢開花」系列或歷史劇「西來庵」，皆以台灣元素作為創作核心。金枝演社創辦人兼藝術總監王榮裕表示：「台灣人生活在一起，就像是命運共同體，每個族群都有自己的聲音，大家互相扶持、鼓勵，台灣才會更好。」

本片導演于永傑是金枝演社長期合作的影像記錄者，與劇團認識18年來，幾乎參與了每次創作，這部作品也是集結他18年來記錄素材而成。于永傑透露金枝的故事太多太精彩，受限時長，片裡大概只有呈現1/10而已。

紀錄片裡，還捕捉到已故三金影帝吳朋奉16年前在劇團生活的日常與幽默對話。談及摯友吳朋奉，王榮裕滿是笑意，他表示兩人在1989年小劇場運動時期認識，後來還一同創辦「金枝演社」。好友吳朋奉就是瀟灑典型的「浮浪貢」藝術家不務正業，卻在耕耘演員角色成就極高，「生命不會虧待你的，認真做都會有成就，這就是浮浪貢開花。」

多年來，金枝演社曾幾度面臨財務、疫情停演等危機，王榮裕感謝總有貴人相助，最終能以義演、募款等方式，和團員攜手走過低潮。2008年更決定走出劇場，全台走透透回饋鄉親，至今已演出314場，感動戲棚下無數老少觀眾。王榮裕也期待藉由作品帶給大家正面能量，如同劇團常喊的口號：「歡喜來看戲，幸福帶回去。」

王榮裕表示，未來要慢慢交棒給年輕人，金枝演社已漸漸長成他心目中理想的模樣，「金枝從模糊的雛形開始，30年來已形塑出台灣人具體的樣貌，現在已經能細緻地呈現給觀眾了。」他強調未來的創作，不再只著重台灣的故事，因為台灣已深植在他的血液裡。

「土生花開-金枝演社」將於21日晚上10時在公視首播、公視網路直播YouTube頻道同步播出、公視＋同步上架。