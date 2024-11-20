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「真」太陽時怎麼看？寶璣Breuget 5887鉑金表貴氣現身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Marine系列的Équation Marchante 5887腕表最早是在2017年首發，當時以43.9毫米的鉑金或玫瑰金表殼搭配藍色面盤，2024年的新作則使用了鉑金表殼搭配藍色面盤，斯文氣質、不落俗套。圖／Breguet提供
Marine系列的Équation Marchante 5887腕表最早是在2017年首發，當時以43.9毫米的鉑金或玫瑰金表殼搭配藍色面盤，2024年的新作則使用了鉑金表殼搭配藍色面盤，斯文氣質、不落俗套。圖／Breguet提供

即便來到年終，高級鐘表的領域仍然話題不斷、新作持續問世。Swatch Group旗下頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）便發表新款Marine Équation Marchante 5887腕表，以精緻細節、複雜功能與活力細節，展現一如西元15至17世紀大航海時代的壯闊風格。

Marine系列的Équation Marchante 5887腕表最早是在2017年首發，當時以43.9毫米的鉑金或玫瑰金表殼搭配藍色面盤；此後再「加碼」推出過玫瑰金搭配巧克力棕色面盤。2024年的新作則使用了鉑金表殼搭配藍色面盤，43.9毫米的鉑金表殼並在表殼側邊裝飾以象徵富裕、品味的錢幣紋。表款最大特色來自於可顯示太陽真正日出、日落的「真太陽時」，又稱「時間等式」功能。

手動上鏈的581 DPE型機芯是以563個零件構成並使用57顆人工寶石，並具備矽質扁平游絲與擒縱輪、950鉑金環形自動盤等結構；其中面盤的中央具有雕刻的波浪圖紋，生動、波瀾壯闊；面盤的左右上角分別以視窗顯示了月份、星期，同時180度的逆跳指針則在面盤的上半部，以一只船錨造型的指針前緣指示。

面盤左下角的視窗除了是陀飛輪調節機制，仔細一瞧，並以一個三角形固定箭頭、搭配內圈的透明轉盤，指示月份。而表款最大亮點則是具有太陽光芒的圓形指針，將可指示太陽真正升起與落下、也就是日出日落的正確時間，而非傳統想像中的早上與晚上六點。

翻開背面，除了發表盒位置刻有用以呼應海軍、航海的羅盤，同時整個機芯再以精雕展現出大航海時代的壯闊英姿。

五點半鐘方向除了有陀飛輪視窗，透過旋轉的藍寶石水晶玻璃與對應的固定三角時標，將可顯示從J（an）、F（eb）、M（arch）、A（pril）...到D（ecember）等12個月份。圖／Breguet提供
五點半鐘方向除了有陀飛輪視窗，透過旋轉的藍寶石水晶玻璃與對應的固定三角時標，將可顯示從J（an）、F（eb）、M（arch）、A（pril）...到D（ecember）等12個月份。圖／Breguet提供
Breguet Marine Équation Marchante 5887PT腕表，871萬3,000元。圖／Breguet提供
Breguet Marine Équation Marchante 5887PT腕表，871萬3,000元。圖／Breguet提供
Swatch Group旗下高級鐘表品牌寶璣發表了新款Marine系列鉑金陀飛輪萬年曆時間等式腕表，是2024年末的重量級複雜大作。圖／Breguet提供
Swatch Group旗下高級鐘表品牌寶璣發表了新款Marine系列鉑金陀飛輪萬年曆時間等式腕表，是2024年末的重量級複雜大作。圖／Breguet提供
透明的後底蓋將可欣賞581 DPE型自動上鍊機芯的打磨修飾，除了發表盒位置刻有用以呼應海軍、航海的羅盤，同時整個機芯再以精雕展現出大航海時代的壯闊英姿。圖／Breguet提供
透明的後底蓋將可欣賞581 DPE型自動上鍊機芯的打磨修飾，除了發表盒位置刻有用以呼應海軍、航海的羅盤，同時整個機芯再以精雕展現出大航海時代的壯闊英姿。圖／Breguet提供

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