永豐餘百年慶／親子必玩！信誼基金會「紙的嘉年華」感受永續新趣味

未來的永續生活該是什麼樣貌？以減碳為主題的綠色饗宴「YFY Better Choice 永豐餘百年展」，於今日（11月20日）至11月26日在台北101水舞廣場登場。現場設有多元豐富的攤位與活動，讓大眾親自體驗綠色生活的無限可能。向來以兒童為本位出發的信誼基金會，也特別打造「紙的嘉年華」親子遊戲區，以紙結合科學，透過五項遊戲體驗，邀請3至10歲的親子共同參與，一起探索永續生活的樂趣。

5大親子遊戲體驗揭幕！連大人都玩到停不下來

成立於1971年的信誼基金會，由永豐餘集團創始人何傳先生（字信誼）與他的兩個兒子共同創立，多年來持續「守護孩子唯一的童年」，此次信誼基金會也以自然固碳的「紙」做為媒介，設計出5項創意體驗，讓親子在遊戲中，了解永續的意義。信誼基金會營運長兼體驗長廖瑞文表示，透過簡單的創意關卡，可以讓孩童們輕鬆體驗到全部使用自然固碳且環保紙材所做成的遊戲。而今日活動開幕，信誼基金會董事長張杏如也特別到場實際玩了場紙彈簧走樓梯，見證連大人都能玩到不亦樂乎。

從紙彈簧到減碳大富翁！體驗永續生活的創意樂趣

第一關可從「紙彈簧走樓梯」開始，體驗透過重力、自行帶動紙彈簧，運用紙片的韌性一階、兩階、三階走樓梯的趣味感，闖關成功還能獲得紙彈簧DIY玩具一組。帶回家玩時，可掃背後QR Code教學，也不妨試著使用永豐餘五月花衛生紙疊成一個紙樓梯，進行居家挑戰。不少孩童首次嘗試即成功，瞬間建立起成就感。

第二關則是透過親手製作、以簡單圓紙片即可完成的「紙飛行器」，將其放進風管後，便能感受到紙飛行器被自然帶動、旋轉、一飛沖天的驚喜感。營運長兼體驗長廖瑞文也指出，未來造訪信誼基金會親子館時，亦可實驗不同大小、造型的紙飛行器飛行速度快慢的差異。此外，兩人一組為挑戰的「立體四子棋」由蜂巢板製成，內含軸承與吸鐵，讓玩家透過轉動紙箱積木進行對戰，只要四個連線即為贏家。

至於「減碳生活大富翁」，最多可三人參與，以簡單的擲骰步數前進，與誰先抵達誰就是輸家的遊戲規則，讓孩童從中發現到，原來吃牛肉要加8步、但米麥蔬果只需要1步，而骰到機會時，也能透過「保護濕地」或「有機農田」的固碳量多寡，產生不同的退後步數，最後由碳排量最低者為贏家，還可以免費獲得一本國際繪本大師李歐． 李奧尼的代表作「小藍和小黃」圖畫書，讓人輕鬆瞭解如何在生活中減少碳排量。而最後一關，則是透過手工轉動不同色彩指數打造的繽紛「紙樹森林」，實際體驗紙張具有曲度且在旋轉下產生的錯視美感。

同時，「YFY Better Choice 永豐餘百年展」還有結合永續品牌與美食的市集、廢棄物新生秀、藝人演唱，與分享永續小撇步等多樣化活動，讓大家不只透過「紙的嘉年華」享受永續生活的簡單美好，也能從做中學習到各種減碳小撇步。

信誼基金會「紙的嘉年華」

日期：2024年11月20日—11月26日（周三～周二）

體驗活動場次：https://reurl.cc/YqZavD

「減碳生活大富翁」最多可三人參加，規則簡單，卻能讓人從中學習到生活裡各種碳排量的高低差異。圖／500輯攝影團隊提供 「紙樹森林」透過手動旋轉即可讓紙片瞬間形成多彩的繽紛樣貌。圖／500輯攝影團隊提供 透過簡單的「紙彈簧走樓梯」就能讓大家玩到不亦樂乎。圖／500輯攝影團隊提供 當孩子們將「紙飛行器」放入風管中後，立刻被「紙飛行器」直衝而上的畫面點燃驚喜感。圖／500輯攝影團隊提供