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漢寶德逝世10周年 宗博館紀念特展開幕

中央社／ 新北20日電
知名建築學者漢寶德逝世10周年，世界宗教博物館推出「漢先生畫重點：從漢先生的視角看建築」特展。圖／南藝大提供
知名建築學者漢寶德逝世10周年，世界宗教博物館推出「漢先生畫重點：從漢先生的視角看建築」特展。圖／南藝大提供

世界宗教博物館傍晚表示，紀念首任館長、知名建築學者漢寶德逝世10周年，今天起推出「漢先生畫重點：從漢先生的視角看建築」特展，展出漢寶德規畫的10大宗教建築模型經典常設展與影像紀錄。

世界宗教博物館傍晚發布新聞表示，台灣知名建築師暨建築學者漢寶德於2014年11月20日病逝，享壽80歲，今天剛好是逝世10周年的忌日。

宗博館說，漢寶德被譽為「台灣現代建築思想啟蒙者」，也對文化藝術界及博物館界影響深遠；靈鷲山開山住持、宗博館創辦人心道法師，於西元2002年邀漢寶德擔任第1任館長。

宗博館說，文化部今年攜手國立歷史博物館、國立自然科學博物館、世界宗教博物館、國立台南藝術大學漢寶德紀念館、國立台灣博物館，聯合舉辦「漢寶德館長逝世10週年紀念展」，追憶跨領域的人間國寶。

館長馬幼娟表示，今天開幕的特展以漢寶德在宗博館的歲月為主，融合宗教建築模型展的誕生，盼透過漢寶德的視角，讓更多人了解宗教建築的深刻意義，重新思考信仰的核心價值。

館方說，展場的十大宗教建築模型，是漢寶德所規畫構想，由塑像藝術家林健成藝術團隊打造，從哥德式的夏特大教堂到印度教金廟都有，因為相當經典，目前已經成為常設展。

特展包括影像紀錄、年表，重現漢寶德生前擔任首任館長時的理念與遠見，館方說，盼望讓觀眾彷彿置身於宗教聖地，感受宗教建築與信仰的藝術價值，展期至12月29日。

國立自然科學博物館 建築師 館長

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