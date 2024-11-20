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連3天「在台北玩部落」 有吃有玩「瞭望高塔」能打卡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
部落觀光嘉年華活動記者會場，各國家風景區管理處熱情出席。圖／主辦單位提供
部落觀光嘉年華活動記者會場，各國家風景區管理處熱情出席。圖／主辦單位提供

「2024年台灣部落觀光嘉年華」今年登入台北！11月29日至12月1日將於華山1914文創產業園區西1館登場，包括各部落觀光特色主題展、樂舞表演、風味美食，以及部落工藝與各種部落特色體驗活動，以多元多角度展現台灣原住民16族部落風貌，同時透過共玩、共作、同樂，感受台灣原民文化之美。

今（20日）於觀光署旅遊服務中心1樓多功能展演廳舉辦的「2024年台灣部落觀光嘉年華」記者會，也將部落特產與美食、精彩歌舞搬進會場。交通部觀光署與轄下日月潭、阿里山、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸等7個國家風景區管理處，同步推動多項部落觀光，希望透過台灣部落觀光嘉年華，讓世界了解台灣豐富多元的人文風采，也鼓勵民眾親身走訪這些充滿故事及擁有豐富文化的各個部落。

今年台灣部落觀光嘉年華內容豐富，包括「部落樂舞表演」、「部落遊程及輔導成果展示」、「DIY部落手作體驗」、「戶外市集展售」，另也強化體驗項目，如「原住民傳統服飾體驗」及「部落童玩體驗」。此外，為推廣環保永續理念，也設置環保餐具租借站，至各攤位購買美食可享自備餐具優惠，打卡還可兌換活動限量試飲杯。

3天活動中，打卡畫面也很精彩，活動現場將設置大型「貓頭鷹稻草裝置藝術」及「部落瞭望高塔」等創意打卡點，可租借原住民服飾至各裝置藝術區拍照、打卡，把美好回憶帶回家。

交通部觀光署主任秘書巡攤。圖／主辦單位提供
交通部觀光署主任秘書巡攤。圖／主辦單位提供
2024台灣部落觀光嘉年華記者會今日宣布啟動。圖／主辦單位提供
2024台灣部落觀光嘉年華記者會今日宣布啟動。圖／主辦單位提供

原住民 美食 餐具

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