永豐餘百年慶／「綠色好療癒DIY」彩繪花盆＋栽種多肉植物　親手打造永續盆栽

今天（11月20日）起於台北101水舞廣場登場的「YFY Better Choice永豐餘百年展」，除了展示未來永續生活新樣貌，更有多項可以讓大眾立即身體力行的綠色行動，像是人氣爆棚的「綠色好療癒DIY」攤位，開放報名免費參加手作課程，透過永豐餘循環再利用的華豐牌肥料、並使用中華紙漿造紙過程中的餘料製作成花盆，由專業有肉團隊老師的帶領下，讓民眾種下屬於自己的多肉植物，並且DIY彩繪專屬花盆，吸引老、中、青三代與親子同樂；攤位教室的小桌椅組，更是使用FSC森林認證瓦楞紙板製作、具備環保減廢及低碳永續的紙傢俱，同樣引來不少關注目光。

「綠色好療癒DIY」教室所使用的花盆，是由漿紙廠製程的「餘泥」與鍋爐的飛灰底渣再生製成，經過創意加工與活化再利用，把廢棄物變為兼具美感與功能的工藝品。1小時的課程中，在專業老師的帶領之下，以虎尾蘭、紅花團扇、虹之玉、緋花玉仙人掌等4種植物圖案為樣本，讓參與民眾運用壓克力顏料盡情揮灑色彩想像力，也有人畫下應景的耶誕樹或各自喜愛的圖案、簽名，賦予每個花盆獨特的色彩與生命。

完成彩繪後，老師們詳細解說多肉植物移盆與後續養護的注意事項，並帶領大家將多肉植物種入親手設計的花盆中，讓這項活動不僅寓教於樂，更能帶走一份專屬自己的永續綠色盆栽。

「綠色好療癒DIY」教室也使用了華紙子公司新華丰再生能源公司生產的「華豐牌肥料」，由製漿過程中剩餘的木屑與米糠經過天然發酵製成，富含豐富的有機質，不僅對環境友善，也對植物生長有極大助益，在景觀綠化、園藝、土壤改良、農業、菇類養殖等領域都有廣泛應用，為永續農業的發展提供綠色助力。

「綠色好療癒DIY」手作課程，參與民眾親手畫出應景的耶誕樹圖案。圖／500輯攝影團隊提供 「綠色好療癒DIY」手作課程以中華紙漿造紙過程中的餘料製作的花盆當作畫布。圖／500輯攝影團隊提供 「綠色好療癒DIY」手作課程人氣爆棚，吸引大批民眾報名參加。圖／500輯攝影團隊提供 「綠色好療癒DIY」手作課程，參與民眾親手種下屬於自己的多肉植物。圖／500輯攝影團隊提供 「YFY Better Choice永豐餘百年展」活動現場推出「綠色好療癒DIY」攤位。圖／500輯攝影團隊提供 「綠色好療癒DIY」手作課程人氣爆棚，吸引大批民眾報名參加。圖／500輯攝影團隊提供 「YFY Better Choice永豐餘百年展」活動現場推出「綠色好療癒DIY」攤位，提供使用中華紙漿造紙過程中的餘料製作的花盆，讓大家盡情發揮色彩創意。圖／500輯攝影團隊提供 「綠色好療癒DIY」手作課程，參與民眾親手種下屬於自己的多肉植物。圖／500輯攝影團隊提供 「綠色好療癒DIY」手作課程，參與民眾親手種下屬於自己的多肉植物。圖／500輯攝影團隊提供 「綠色好療癒DIY」攤位使用FSC森林認證瓦楞紙板製作、具備環保減廢及低碳永續的紙傢俱。圖／500輯攝影團隊提供 「YFY Better Choice永豐餘百年展」活動現場推出「綠色好療癒DIY」攤位，讓參與民眾親手彩繪花盆、種植多肉植物，帶走一份專屬自己的永續綠色盆栽。圖／500輯攝影團隊提供 「綠色好療癒DIY」手作課程，專業老師們詳細解說多肉植物移盆與後續養護的注意事項。圖／500輯攝影團隊提供