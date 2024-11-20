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酷遊卡eSIM「買一送ㄧ」 全台三大超商即買即取

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
酷遊卡SIM卡現由7-ELEVEN獨家販售。圖／富爾特提供
酷遊卡SIM卡現由7-ELEVEN獨家販售。圖／富爾特提供

旅行的最大痛點之一，莫過於臨要出國忘了買SIM卡，要等待寄送、又擔心時間來不及。全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富三大超商與上市公司富爾特攜手合作，推出酷遊卡國際上網服務，在超商門市即買即用eSIM及SIM卡，並首創提供5,000萬產品責任險保障，即日起至12月31日再推出史上最優惠的「eSIM買一送一」活動，即將在耶誕、跨年及農曆春節出國的旅客都能輕鬆小省一筆。

酷遊卡eSIM國際上網服務，涵蓋日本、韓國、中國、港澳、泰國、越南、新加坡及馬來西亞等熱門旅遊目的地，（印尼、柬埔寨、菲律賓、土耳其及歐洲31國將於12月陸續上架）。可購買的上網類型，包含國人最愛的吃到飽，以及適合小資族的日定量與總定量型商品。

購買方式也很簡單，至全台三大超商門市機台完成選購，憑單至櫃台付款，即可取得eSIM QR-Code；此外，全家APP也可直接選購酷遊卡eSIM商品，完成線上付款也能立刻取得eSIM QR-Code。即日起至12月31日，凡至三大超商購買酷遊卡任一國家規格eSIM商品，不限金額，皆可免費獲得另一組同規格eSIM。

活動網站：https://bit.ly/4dELNBv，其他有關活動未盡事宜，依酷遊卡網站公告為準。

SIM 超商 馬來西亞

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