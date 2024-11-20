中華汽車新世代J SPACE 先進導入安全駕駛輔助系統

國內商用車領導品牌中華汽車展現自主研發能力，以超越同級之訴求推出新世代J SPACE。J SPACE不只在動力、配備及內外觀全面升級，更領先同業首度於商用車款中搭載Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，強化安全防護。就市場而言，新世代J SPACE以同級車相當的價位，提供消費者更優異規格的配備選擇，自日前展開預接單銷售，即掀起討論與銷售熱潮，截至今日，中華汽車表示，整體接單已突破1,200台，年底前將挑戰3,500台。就價格而言，今(19)日中華汽車於上市發表會公佈J SPACE正式售價：廂型車舊換新50萬起；貨車48萬起。

中華汽車總經理陳昭文表示，就車輛而言，新世代 J SPACE廂型車開拓全新市場選擇，不僅具備強勁的107 PS動力及8速自排變速箱的優異性能，並擁有寬敞且多元運用變化的內部空間，另搭載與乘用車同等級的Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，充份滿足新世代消費者的駕駛需求。而J SPACE貨車擁有985kg的最大載重能力，更大幅放大貨台尺寸，讓各行各業的商用頭家們能有餘裕的空間使用。

特別是，新世代J SPACE廂型車推出Two-Tone車色，除原廠推出麻糬灰與奶蓋綠2種車色外，搭配經銷商9種時下潮流個性雙色噴塗(註1)，一字排開共有奶油黃、燕麥奶、夜幕綠、花崗石灰、軍裝灰、蒼野綠、冰那堤、高山藍、乾燥玫瑰等9色選擇，車頂更可依據個人喜好，加價選擇｢奶蓋白頂」(18,500元)或｢夜暮黑芎頂」(28,500元)自由搭配，雙色混搭，18種顏色隨選隨配，多彩風格更能彰顯車主獨有個性，讓車主不論開到哪都能成為矚目的焦點。

整體而言，CMC新世代 J SPACE上市好禮頗為豐富，搭配車商特別提供的試乘禮、交車禮誠意十足，充分體貼消費者的生活、工作皆能滿載而歸。試乘詳情請洽全台匯豐汽車展示中心或三菱官網。