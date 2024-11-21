台灣首次！匈牙利國家歌劇院攜《蝴蝶夫人》與《天鵝湖》經典鉅作來台演出

齊名世界頂尖劇院「匈牙利國家歌劇院」將於2025年4月攜旗下歌劇、芭蕾舞團，帶來經典歌劇《蝴蝶夫人》與芭蕾舞劇《天鵝湖》，分別於國家戲劇院及高雄衛武營國家歌劇院登場，此次巡演將比照歐洲規模，動員超過百人製作團隊，並挑戰一週同時於北高兩地演出兩部作品，為台灣觀眾獻上歌劇與芭蕾藝術的最高水準。

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「匈牙利國家歌劇院」世界頂級劇院之一、菁英薈萃、知名歌劇演唱家與藝術家必登殿堂

匈牙利國家歌劇院（Hungarian State Opera）是匈牙利最重要的藝文機構，位於首都布達佩斯，由著名建築師米克洛斯．伊布爾（Miklós Ybl）設計，比照維也納歌劇院高規格的聲學設計，處處可見新文藝復興時期的精美華麗風格，不僅素有「世上最美三大劇院之一」的美譽，1884年落成以來，除了馬勒、克倫培勒曾擔任劇院總監之外，包括卡羅素、托斯卡尼尼、福特萬格勒、多明哥等都曾在此演出，其中巴爾托克的《藍鬍子公爵的城堡》（A kékszakállú herceg vára）和《木偶王子》（A fából faragott királyfi）、以及高大宜的歌劇《哈利．亞諾斯》（Háry János）和《紡紗坊》（Székelyfonó）更選擇在此進行世界首演，顯見匈牙利國家歌劇院在音樂史上地位重要性，同時長年推動鉅作演出，成為菁英薈萃的音樂聖殿。匈牙利國家歌劇院的演出團隊包括匈牙利國家歌劇團、匈牙利國家芭蕾舞團與匈牙利國家歌劇院交響樂團，另外還有兒童合唱團、兒童芭蕾舞學院等附屬機構，共有約500多位正式成員，是歐洲最具規模的表演團體之一。

《蝴蝶夫人》為義大利作曲家普契尼於1904年創作的經典歌劇，以日本年輕藝伎「蝴蝶夫人」秋秋桑與美國軍官平克頓之間的悲劇愛情故事為主軸。秋秋桑為愛犧牲一切，卻遭遇背叛，最後選擇以生命捍衛尊嚴。《蝴蝶夫人》音樂上大量融入日本曲調、五聲音階，幽婉而動人，其著名詠嘆調「美好的一天」更是女高音曲目中最受歡迎的作品之一；舞台呈現亦將東、西方強烈對比塑造成絕麗的視覺美學，其中普契尼對日本女性細膩幽微的描述，雖以西方視角刻鏤東方文化，卻備受日本極大讚譽與推崇，更為此作故事背景地長崎設立紀念公園。

1900年，普契尼在倫敦觀賞大衛貝拉斯科（David Belasco）的獨幕劇《蝴蝶夫人：一個日本悲劇》（Madame Butterfly: A Japanese Tragedy）而獲得啟發，1904年2月17日在米蘭史卡拉歌劇院推出歌劇版首演，卻以慘敗收場，普契尼為此進行大幅修改，在5月於布雷西亞重新上演，獲得了極大成功，此後，作曲家依舊三度修訂，其中最後的第五版成為目前於世界各地廣泛演出的版本，也是匈牙利國家歌劇院採用的版本。

匈牙利國家歌劇院的《蝴蝶夫人》，於2000年由當代匈牙利最具國際聲望的大導演Miklós Gábor Kerényi執導，二十多年來上演不墬，廣受觀眾歡迎，亦曾受邀於世界各地上演，是世界各大歌劇院重要劇碼之一。

匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團是匈牙利唯一的古典芭蕾舞團，每年推出豐富的經典和現代舞蹈作品，獲得國際一致好評；每個樂季推出約100場演出，除了以精湛的古典芭蕾技巧呈現引人入勝的大型舞劇之外，也有當代舞蹈大師的新創作品、或結合馬戲的元素的跨界型態，深受觀眾喜愛。

匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團超過百名舞者將來台演出《天鵝湖》，除保留經典名場外，將加入匈牙利舞蹈元素與荷蘭畫風布景，氣勢恢宏壯麗，11月21日於udn售票網開放售票。圖／berecz_valter授權提供

柴可夫斯基的首部芭蕾作品《天鵝湖》是許多芭蕾愛好者最喜愛的經典作品之一。這個動人的俄羅斯浪漫童話，講述一位王子與一位因詛咒而變成天鵝的少女之間的愛情故事，由同一位芭蕾舞者同時扮演純潔無辜的白天鵝奧黛特和誘惑狡詐的黑天鵝奧狄兒，使劇情更加精彩。

然而，《天鵝湖》在1877年首度演出時風評不佳慘遭失敗，1895年由芭蕾大師佩蒂帕（Marius Petipa）和伊凡諾夫（Lev Ivanov）重新改編，讓世人認識了這個不朽的作品，建立起一個藝術傳統，從此成為《天鵝湖》演出的基本藍圖，直到今天，仍舊被各大舞團採用。匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團的《天鵝湖》，為1988年由荷蘭國家芭蕾舞團前藝術總監丹齊格（Rudi van Dantzig）與沙伊克（Toer van Schayk），根據佩蒂帕／伊凡諾夫版本的再次改編，丹齊格作為二十世紀編舞大師，作品富含豐沛的人文視角，他參考了柴可夫斯基書信與傳記，在文本中摻入更多他對作曲家的際遇理解，編舞上除保留原作經典芭蕾絕技名場如「黑天鵝雙人舞」及其32 個花圈等，亦將匈牙利的民俗舞蹈融入其中，增加更多精彩、新穎元素，並以氣勢恢宏的布景與服裝，彷若再現十七世紀荷蘭大師「黃金時代」的繪畫風格，自2015年以來已成為匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團的招牌劇目，以豪華盛大的舞者陣容、華麗精美的舞台與服裝設計聞名。

圖/聯合數位文創提供

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創

時間：

《蝴蝶夫人》2025年4月2日至4月3日衛武營國家歌劇院

2025年4月5日至4月6日國家戲劇院

《天鵝湖》 2025年4月2日至4月3日國家戲劇院

2025年4月5日至4月6日衛武營國家歌劇院

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售票網站：《蝴蝶夫人》 https://reurl.cc/04oznA 、《天鵝湖》 https://reurl.cc/jQ7dYM

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#適用$4,400 (含)以上票區。