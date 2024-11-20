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永豐餘百年慶／橘子工坊「洗潔淨體驗」感受健康洗淨力

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
橘子工坊「洗潔淨體驗」，可以親身感受橘子工坊洗衣精與他牌洗衣精的洗淨臭味效果差異。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」，可以親身感受橘子工坊洗衣精與他牌洗衣精的洗淨臭味效果差異。圖／500輯攝影團隊提供

洗衣是居家日常少不了的環節，當然要從健康、永續著手。今天（11月20日）起在台北101水舞廣場登場的「YFY Better Choice永豐餘百年慶」活動，橘子工坊推出「洗潔淨體驗」攤位，實際呈現不使用香精洗淨臭味、螢光劑檢測等健康有感體驗。

橘子工坊今年推出全新制菌去味洗衣精、洗衣膠囊，藉由天然微胞橘油及源自β-胡蘿蔔素除臭因子達到真正洗淨臭味的效果，主打不添加香精與螢光劑的安心洗衣概念。

在活動現場，工作人員會先將氣味濃重的蒜油滴在布上，分別使用他牌與橘子工坊洗衣精用模擬洗衣機的攪拌器攪拌清洗一分鐘後，讓民眾透過嗅覺實際感受他牌以使用香精掩蓋臭味、橘子工坊洗衣精充分除異味的差異；隨後再利用螢光劑檢測，讓民眾親眼所見兩者數據。於現場參加體驗活動並加入橘子工坊LINE@帳號，還可領取限量贈品一份，數量有限送完為止。

在橘子工坊「洗潔淨體驗」攤位，也展示系列產品的低碳永續績效，像是制菌洗淨病毒洗衣精在今年升級後，瓶器減少5.6％塑膠使用量，預計每年可減塑7.37噸，並採用97％生物可分解配方，友善海洋及河川；同樣採用97％生物可分解配方的制菌去味洗衣膠囊，外包裝採紙盒設計，大幅減少91％的塑膠使用量（與洗衣精瓶器相比），讓環保永續都能從人人的居家日常做起。

橘子工坊「洗潔淨體驗」攤位實際呈現不使用香精洗淨臭味、螢光劑檢測等健康有感體驗。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」攤位實際呈現不使用香精洗淨臭味、螢光劑檢測等健康有感體驗。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」攤位展示系列產品的低碳永續績效。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」攤位展示系列產品的低碳永續績效。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊於「YFY Better Choice永豐餘百年慶」活動現場推出「洗潔淨體驗」攤位。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊於「YFY Better Choice永豐餘百年慶」活動現場推出「洗潔淨體驗」攤位。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」，經工作人員實際示範後展示橘子工坊洗衣精的零螢光劑數據。圖／500輯攝影團隊。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」，經工作人員實際示範後展示橘子工坊洗衣精的零螢光劑數據。圖／500輯攝影團隊。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」，經工作人員實際示範後展示他牌洗衣精的螢光劑殘留數據。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」，經工作人員實際示範後展示他牌洗衣精的螢光劑殘留數據。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」，工作人員先將氣味濃重的蒜油滴在布上，分別使用他牌與橘子工坊洗衣精用模擬洗衣機的攪拌器攪拌一分鐘後，讓民眾透過嗅覺實際感受兩者差異。圖／500輯攝影團隊提供
橘子工坊「洗潔淨體驗」，工作人員先將氣味濃重的蒜油滴在布上，分別使用他牌與橘子工坊洗衣精用模擬洗衣機的攪拌器攪拌一分鐘後，讓民眾透過嗅覺實際感受兩者差異。圖／500輯攝影團隊提供

●YFY Better Choice 永豐餘百年慶

日期：2024年11月20～26日（周三～周二）

時間：周日～周四為10：00～20：00；周五與周六為10：00～21：00

地點：台北101水舞廣場

活動網站：https://100th.yfy.com/

（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）

橘子 永豐 臭味

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