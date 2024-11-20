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不用等年終！CITIZEN年末加碼小資族（應該）都買得起

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CITIZEN發表了「Beginning Blue希望之藍」限定款腕表，除了聚焦聖誕節、也期待美好一天的開始，表款將在11月全面上市。圖／CITIZEN提供
CITIZEN發表了「Beginning Blue希望之藍」限定款腕表，除了聚焦聖誕節、也期待美好一天的開始，表款將在11月全面上市。圖／CITIZEN提供

越接近年底的時光，年終、派對、聚會、交換禮物的時間也就不會太遠了。日系知名手表品牌星辰表（CITIZEN）今日發表2024年末新品，推薦了四款「Beginning Blue希望之藍」主題表款，包含多種風格、功能，且訂價全數在10,000元至25,000元不等，讓小資男女荷包無痛入手。

CITIZEN本次主題的「Beginning Blue希望之藍」，是指一天即將開始之際、微微淺藍色的天空，也像是冬日清晨冷冽的空氣，令人精神為之一振；其中光動能全球電波時計腕表（AT8260-69M）搭配了CITIZEN經典招牌的光動能機芯（Cal.H800），因此表款只要透過電波、即可自動調整時間日期與萬年曆功能，除了精鋼鏈帶、另搭配海軍藍色小牛皮表帶一只，運動、商務正式場合都能輕鬆切換駕馭，訂價24,800元。

另一款光動能碼錶計時碼表（CA4500-83M）同樣具備了光動能機芯：一旦充飽電後、將可持續運行長達9個月，44毫米的尺寸將具有時間、1/5秒計時碼表功能，精密運作，同時其設計並仿似飛行表，結合了阿拉伯數字時標，表圈除了有脈衝計刻度，同時底色並呈現由灰至藍的漸層色，相當細膩而型號NJ0178-81M的款式則以潛水表為風格，醒目的藍色表圈、面盤，將帶來100米防水性能。實際上手時感受適中而不顯沈重負擔，同時小時時標都經過夜光塗料，半夜醒來不用看手機也能知曉當下時間，訂價12,900元、輕鬆入手。

最後EM0801-85N則是為小資女OL上班族所獻上，輕巧的28毫米尺寸、表款並選用帶有變幻靛藍光澤的蝶貝面盤，面盤中並藏有隱藏的蝴蝶圖騰，要自行轉動時才能看見，成為手表與配戴者之間的小秘密。訂價9,600元的甜甜價，不用等年終、聖誕節前買一只獎勵自己？萬元有找、很可以！ 

CITIZEN NJ0178-81M潛水表，43毫米、自動上鍊機械機芯、精鋼，時間與日期顯示、防水100米，12,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NJ0178-81M潛水表，43毫米、自動上鍊機械機芯、精鋼，時間與日期顯示、防水100米，12,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN 光動能全球電波時計腕表（AT8260-69M），將隨附附海軍藍小牛皮表帶一條，24,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN 光動能全球電波時計腕表（AT8260-69M），將隨附附海軍藍小牛皮表帶一條，24,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN 光動能女表（EM0801-85N），柔美的蝶貝面盤，展現輕巧的浪漫甜美風格，訂價9,600元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN 光動能女表（EM0801-85N），柔美的蝶貝面盤，展現輕巧的浪漫甜美風格，訂價9,600元。圖／CITIZEN提供

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