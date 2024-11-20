不用等年終！CITIZEN年末加碼小資族（應該）都買得起

越接近年底的時光，年終、派對、聚會、交換禮物的時間也就不會太遠了。日系知名手表品牌星辰表（CITIZEN）今日發表2024年末新品，推薦了四款「Beginning Blue希望之藍」主題表款，包含多種風格、功能，且訂價全數在10,000元至25,000元不等，讓小資男女荷包無痛入手。

CITIZEN本次主題的「Beginning Blue希望之藍」，是指一天即將開始之際、微微淺藍色的天空，也像是冬日清晨冷冽的空氣，令人精神為之一振；其中光動能全球電波時計腕表（AT8260-69M）搭配了CITIZEN經典招牌的光動能機芯（Cal.H800），因此表款只要透過電波、即可自動調整時間日期與萬年曆功能，除了精鋼鏈帶、另搭配海軍藍色小牛皮表帶一只，運動、商務正式場合都能輕鬆切換駕馭，訂價24,800元。

另一款光動能碼錶計時碼表（CA4500-83M）同樣具備了光動能機芯：一旦充飽電後、將可持續運行長達9個月，44毫米的尺寸將具有時間、1/5秒計時碼表功能，精密運作，同時其設計並仿似飛行表，結合了阿拉伯數字時標，表圈除了有脈衝計刻度，同時底色並呈現由灰至藍的漸層色，相當細膩而型號NJ0178-81M的款式則以潛水表為風格，醒目的藍色表圈、面盤，將帶來100米防水性能。實際上手時感受適中而不顯沈重負擔，同時小時時標都經過夜光塗料，半夜醒來不用看手機也能知曉當下時間，訂價12,900元、輕鬆入手。