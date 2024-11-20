2024咖啡連鎖口碑榜TOP 10 用醇厚濃郁的迷人香氣開啟一天

香氣馥郁的早晨儀式感

手端一杯香醇濃郁的咖啡，打開窗簾感受耀眼陽光，用醇厚香氣與自然美景開啟一天，就是最療癒的夢幻早晨。不過，對於生活步調繁忙快速的現代人而言，在家悠閒地沖咖啡簡直是遙不可及的夢想，上班途中到連鎖咖啡店外帶一杯，才是滿足需求的最佳正解！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，為大家盤點2024年網路討論熱度最高的咖啡連鎖品牌。

咖啡種類五花八門，拿鐵、美式、手沖……風味各具特色，製作方法與搭配比例也大不相同，吸引不同族群的擁護者；各大品牌的明星熱賣品項與行銷、優惠策略也各有優勢，屢屢創造話題聲量。咖啡控們趕緊收藏清單，跟著最新排行外帶香濃咖啡，提振一整天的精神吧！

No.10 %Arabica

翻攝自FB／Arabica Taiwan (Taipei Elephant Mountain)

%Arabica以文青風格與簡約質感著名，是不少觀光客到日本京都旅遊的必訪景點，也在2022年正式登陸台灣。今年8月，%Arabica宣佈開設二店，插旗人潮洶湧、以年輕族群為消費主力的台北中山區，為心中山線形公園再添新地標。

品牌以日系風格意象聲名大噪，在網路上擁有高討論度，不過近期卻有網友在社群平台指出，%Arabica對外宣稱總部設置在京都，打造「日系品牌」印象，但實際上發源自香港，首間店面也開在香港愉景灣，質疑根本是「假日牌真中資」，意外創造聲量高峰。對此，%Arabica則在官方IG帳號澄清，表示品牌由日籍創辦人東海林克範（Kenneth Shoji）獨資擁有，沒有任何外部投資者參與。

No.9 歐客佬精品咖啡

Oklao specialty coffee

全台灣唯一農場直營、產銷合一的連鎖咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」，每逢年節都會推出應景的限定禮盒，成為許多顧客的送禮首選。

其中，西西里檸檬咖啡禮盒更獲得2024台中十大伴手禮金口碑獎，為品牌締造三連霸輝煌歷史。禮盒中包含浸泡式與掛耳式兩款包裝，還貼心附贈掛耳咖啡專用杯，即使是咖啡新手也能輕鬆在家沖泡，讓味蕾享受一場酸爽香醇的西西里之旅，被網友大讚，「檸檬香氣和香濃的咖啡結合起來很有層次，喝下去順口又醒神」、「包裝好漂亮，口味有好多，送禮超適合」，創造2024聲量高點。

No.8 成真咖啡

ComeTrue Coffee

資深跑咖人一定知道它！2015年創立的成真咖啡，品牌歷史即將邁入第十個年頭，一路從台中紅到台北，實體門市遍布北中南。除了招牌舒芙蕾厚鬆餅、義式咖啡外，還有10款由冠軍咖啡師獨創的花式咖啡，讓無數咖啡迷爭相踩點嚐鮮，堪稱元祖級網美咖啡廳。

有了扎實的品牌基礎做後盾，成真咖啡今年秋天與OK超商強強聯手，推出「紅麴麻油豚飯糰」，清爽又滋養的便利好味道，暖心又暖胃，也成功帶起網友討論，「好特別噢是紅麴飯欸」、「麻油豬的口感就稍微偏淡，甚至有一點偏甜，應該是紅麴飯的關係」、「消夜就吃這個！」。

No.7 CAFE!N 硬咖啡

翻攝自FB／CAFE IN

「挑選咖啡生豆時，質地越硬表示品質越好」，這不僅是一項咖啡文化小知識，更是CAFE!N 硬咖啡的命名由來！品牌藉由強大的企劃實力，不定期與國內外各知名設計師、其他品牌跨界聯名，搭配簡約清爽的門市裝潢、包裝設計，吸引大批網友朝聖踩點，讓喝咖啡成為一件時髦又有品味的事，迅速在社群平台上竄紅。

今年5月，韓國服飾潮牌emis來台開設快閃店，進駐台中勤美誠品綠園道，同樣與CAFE!N攜手聯名，共同推出「emis玫瑰覆盆莓拿鐵」、「emis 玫瑰覆盆莓CHILL!N 」霜淇淋，引爆一陣粉紅特調打卡潮，也讓CAFE!N品牌聲量再度登上高峰。

No.6 客美多咖啡

Komeda's Coffee

1968年自日本名古屋發跡的客美多咖啡，秉持日系品牌獨有的溫暖服務精神，打造寬敞舒適的店內環境與氣氛，讓顧客一踏進門就能感受宛如回到自家客廳的放鬆感，在不少顧客心中佔有獨特地位。

憑藉人氣招牌紅豆奶油烤吐司、獨家特製招牌漢堡，以及份量十足的方堡系列，美味且具有特色的餐點，讓客多美咖啡廣受網友推薦，收穫許多好評聲量，「超級大、份量十足、厚片牛肉排堡一口咬下超級過癮」、「在台灣也可以吃到日本的Komeda's Coffee早餐也太棒了！」、「超愛客美多的餐點」、「這家超早開，送完小孩上課我也會去」。

No.5 西雅圖極品咖啡

BARISTA COFFEE

西雅圖極品咖啡是台灣第一個以「重烘焙」起家的咖啡連鎖店，為了掌握自家門市的咖啡豆品質，甚至成立Barista Coffee Roasting Company，就是要讓每位顧客都喝到最新鮮的濃醇滋味。

你可能很少到門市享受有咖啡陪伴的午後時光，但你一定買過他們的沖泡式飲品和濾掛式咖啡！無論是即溶咖啡、即溶奶茶，或是來自不同產區、風味各異的咖啡豆，西雅圖極品咖啡旗下商品深入我們的生活，更是電商平台購物節和購物社團的熱門暢銷品，總是吸引無數網友搶購囤貨，瘋喊「+1！」

No.4 cama 現烘咖啡專門店

翻攝自FB／cama現烘咖啡專門店

秉持五感體驗與親和友善理念，希望將咖啡香透過網路口碑一傳千里的cama，透過六位國際杯測師的味蕾把關品質，並將製作流程透明化，在店內演繹Bean-to-Cup流程，為消費者提供最真誠的賞味體驗，是連鎖咖啡產業中不容忽視的強勢品牌之一。

今年更與壽司郎跨界聯手，以壽司郎招牌甜點芒果雪花冰為創作出發點，結合自家強項，推出「咖啡芒果聖代」，讓醇香咖啡與甜香芒果完美融合，打造適合盛夏的沁涼消暑絕妙滋味，成功創造話題，也獲得饕客好評，「芒果跟咖啡都是我愛的，好讚」、「食材很多層次很豐富，不錯吃」。

No.3 路易莎咖啡

LOUISA COFFEE

以義大利海上女戰神Louisa為名的路易莎，展店速度相當快，2006年創立第一間門市，2019年就登頂台灣門市數量第一的平價連鎖咖啡品牌，培養出大批忠實客群，成為許多咖啡愛好者心中的首選。

2024年路易莎聲量第一高峰落在10月8日，媒體報導路易莎因避險需求，進行咖啡豆期貨合約交易，傳出投資虧損，掀起PPT股票版熱議。路易莎總公司也緊急發布重訊澄清、公佈損失總額，表示並未對營運產生重大影響。第二聲聲量高峰則來自網友的有趣分享，一名女大生至路易莎門市用餐時，無意間發現身旁正在製作簡報的中年男子，居然是華碩電腦全球副總裁林宗樑，讓她當場驚呆。發文時更驚嘆「台北真的是很厲害的地方，厲害到你旁邊的路人隨便一個可能都超級了不起」，引發網友熱烈留言，「我們和華碩電腦全球副總裁終於有個共通點—會去路易莎」、「沒想到副總裁簡報還自己做」。

No.2 85度C

本土品牌85度C，門市據點遍佈全台，以「物超所值」為初衷，讓顧客用平實價格享受精緻烘焙與咖啡飲品。不過，致力於提供平價美味的85度C，竟也因女性拜金議題，衝出2024聲量高峰。

一名網友在Threads分享，自己生日時男友只送了一片85度C的蛋糕，認為對方相當沒有誠意，沒想到卻因此被貼上拜金標籤。事件在社群平台擴散後，不少女性網友紛紛跳出來分享自身真實經歷，意外讓許多「前男友的拜金鬼故事」曝光，多數人力挺原PO，氣得直言「我女朋友都吃ladyM蛋糕一次買九吋，這豈不是傾家蕩產」、「台男到底多窮」、「這樣就叫拜金，真的刷新三觀欸」。

No.1 星巴克

翻攝自FB／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

Starbucks

星巴克時常依照季節、節慶推出限定商品，總是引爆網友討論，例如萬聖節期間販售的南瓜風味拿鐵，以及每年冬季限時回歸的太妃核果風味那堤，都備受忠實顧客歡迎。近期，星巴克新任CEO布萊恩·尼科爾上任後，宣布將大幅減少「買一送一」促銷活動，著重加強積分制度培養忠誠顧客、增加回頭率，讓不少網友直呼，「買一送一都覺得貴了，這樣更不可能會買」、「要改的是售價太高，還有咖啡的品質才對」。

另一波網路聲量高峰竟也是與「拜金」有關！日前有網友在社群平台Threads列出7項「拜金女」的定義，其中一項指出女性喝星巴克就會被認定是拜金行為，奇葩說法引爆網友熱議，也讓星巴克意外成為話題焦點。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年11月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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