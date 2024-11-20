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Klook串接三日本鐵道業者推「新幹線QR Code乘車」服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook宣布，成為第一家與JR東海、JR西日本、JR九州聯手推出「新幹線QR Code乘車」服務的預訂平台；即日起旅客只要於Klook預訂東海道、山陽、九州新幹線的全線區間車票，包含最熱門的路線如東京往新大阪，或九州福岡到熊本和鹿兒島等，透過Klook預訂後用App上的QR Code輕鬆乘車，不用再排隊兌換實體票，大幅提升旅客便利性。

新幹線是日本的高速鐵路，以卓越的舒適性、安全性和準時性聞名，將日本各大城市地區串連起來，對於希望深入探索日本的旅客來說，是不可或缺的交通工具。新幹線車票一直是Klook站上最受訪日旅客歡迎的商品之一，然而過往即使已在線上購買車票，旅客仍需前往當地車站或指定窗口兌換實體票券，相對耗時繁瑣。

為了提升旅客的便利性，Klook首次與JR東海、JR西日本及JR九州攜手推出新幹線QR Code搭乘服務，只需將Klook App上顯示的QR Code靠近閘門感應器，便可快速通過，直接乘車。Klook還提供全中文介面、LINE Pay等多元支付選擇，最晚出發前2小時可彈性取消，讓旅客在購票到乘車的過程中，都能備感安心與輕鬆。

旅客可透過Klook交通日本鐵路頁面，輸入出發地點、目的地和日期，即可選購新幹線班次，且部分班次提供「靠窗座位（可欣賞富士山美景）」及「特大行李放置區座位」等多元座位種類選項；完成預訂且顯示已出票後，便能透過Klook App開啟QR Code掃描進站乘車。

JR 新幹線 日本

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