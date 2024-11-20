赴日本加油機票難求 陳世凱：盡力協調放大機型

台灣隊在世界12強棒球賽打出好成績、挺進4強，讓大批球迷想赴日本應援，但機票價格大漲甚至一票難求。交通部長陳世凱今天指出，將會盡力協調放大機位。

2024年世界12強棒球賽台灣隊順利挺進4強，前進日本東京巨蛋，也讓機票飆漲，甚至商務艙漲到新台幣6萬以上，讓不少想要去東京的球迷望之卻步。

不少立委今天都在立法院交通委員會為球迷發聲，除了希望交通部協助從桃園赴日本航班放大機型外，高雄、台中等國際機場赴日本東京的機型也能一併跟進。

交通部長陳世凱指出，會努力協調放大機型，但像台中沒有飛成田航線，增班可能性低，其他部分會持續跟航空公司協調溝通跟爭取。

至於機票票價，華航董事長謝世謙則強調，不會趁火打劫，且購買機票大部分都會來回票一起購買，不會有旅客滯留東京的問題。

另外，針對台灣隊屆時返台時的接機活動，陳世凱強調，不論最終成績如何，返台也會以英雄方式迎接台灣好手回台，這次規模研判會比奧運選手回台時還要大，機場相關的動線也會進行規劃。

桃機董事長楊偉甫也承諾，會全力配合用最高規格歡迎台灣的選手，目前已開始開會籌備相關事宜。

陳世凱也指出，回程時選手家屬也會跟選手搭乘同一班飛機返台，華航也已經確定將以波音777派飛。

至於12強賽事期間，為台灣帶來多少來台旅客，陳世凱坦言沒有統計數字，但賽事是個好契機，一定會有觀光效益，未來再有吸客能力的賽事，都會請觀光署主動進行宣傳。