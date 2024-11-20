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中華隊東京備戰掀棒球熱 旅遊業者推東京行程9折優惠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
富士箱根一日遊。圖／KKday提供
富士箱根一日遊。圖／KKday提供

中華隊打進世界12強棒球賽複賽，再度掀起一波棒球熱，不少台灣民眾也前往東京要為中華隊集氣。旅遊電商平台KKday今宣布，即日起至11月24日推出東京行程體驗9折優惠，消費者只要輸入折扣碼「TEAMTAIWAN」，單筆最高折500元。

KKday表示，目前正值賞楓季，搜羅富士山、河口湖、日光、箱根、伊豆等地的賞楓名所，還有長野、群馬、輕井澤等滑雪勝地，適合預計近期造訪東京地區的台灣旅客。消費者只要輸入折扣碼「TEAMTAIWAN」，就能享有東京限定行程體驗9折禮遇，單筆最高折新台幣500元。

另外，旅遊電商平台Klook也與JR東海、JR西日本、JR九州聯手推出「新幹線QR Code乘車」服務的預訂平台，即日起旅客只要於Klook預訂東海道、山陽、九州新幹線的全線區間車票，包含東京往新大阪，或九州福岡到熊本和鹿兒島等，都可透過App上的QR Code乘車，不用再大排長龍兌換實體票。

新幹線 東京 電商

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