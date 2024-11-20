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「國民初戀」女神秀智出任Celine品牌大使 拎最IT包
CELINE宣布南韓女星秀智（SUZY）成為CELINE全球品牌大使。在全新發佈的形象照中，這位南韓「國民初戀」身穿最新女裝，黑色的皮革短外套與短裙襯托出她青春又優雅的氣質，搭配漆皮亮澤及膝長靴，則展現出她修長的身材與完美比例。
而身為全球大使的秀智，手上則拎著品牌最新的NINO黑色牛皮翻蓋包，包深線條精巧方正，保有CELINE包款典雅洗鍊的簡約風格造型。精巧優雅的提把設計呼應了60年代常見的手提包風格，還附可調整長度的肩帶，掛肩、斜背可隨意造型。一如所有CELINE包款，皮革挑選自最奢華的皮革面料，以達到光澤度和透明感之間的平衡。翻蓋部分採用圓弧線條，為方正硬挺的包款注入一絲柔和，搭配金色飾面Triomphe金屬開關，深具品牌識別度同時增添一抹雋永的法式風情，能完美地收納所有隨身所需。提供中型款與迷你款兩種尺寸便於不同身高體型的人選擇搭配，高雅格調體現MAISON CELINE的風格精髓。
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