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「國民初戀」女神秀智出任Celine品牌大使 拎最IT包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓星秀智成為CELINE最新全球品牌大使，拎最新TEEN NINO亮澤牛皮革包。圖／CELINE提供
韓星秀智成為CELINE最新全球品牌大使，拎最新TEEN NINO亮澤牛皮革包。圖／CELINE提供

CELINE宣布南韓女星秀智（SUZY）成為CELINE全球品牌大使。在全新發佈的形象照中，這位南韓「國民初戀」身穿最新女裝，黑色的皮革短外套與短裙襯托出她青春又優雅的氣質，搭配漆皮亮澤及膝長靴，則展現出她修長的身材與完美比例。

而身為全球大使的秀智，手上則拎著品牌最新的NINO黑色牛皮翻蓋包，包深線條精巧方正，保有CELINE包款典雅洗鍊的簡約風格造型。精巧優雅的提把設計呼應了60年代常見的手提包風格，還附可調整長度的肩帶，掛肩、斜背可隨意造型。一如所有CELINE包款，皮革挑選自最奢華的皮革面料，以達到光澤度和透明感之間的平衡。翻蓋部分採用圓弧線條，為方正硬挺的包款注入一絲柔和，搭配金色飾面Triomphe金屬開關，深具品牌識別度同時增添一抹雋永的法式風情，能完美地收納所有隨身所需。提供中型款與迷你款兩種尺寸便於不同身高體型的人選擇搭配，高雅格調體現MAISON CELINE的風格精髓。

CELINE TEEN CELINE LOLA標誌印花牛皮革包，85,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LOLA標誌印花牛皮革包，85,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN NINO黑色亮澤牛皮革包。圖／CELINE提供
CELINE TEEN NINO黑色亮澤牛皮革包。圖／CELINE提供
CELINE TEEN NINO米色羊毛革及牛皮革包。圖／CELINE提供
CELINE TEEN NINO米色羊毛革及牛皮革包。圖／CELINE提供
CELINE TEEN NINO淡杏色亮澤牛皮革包。圖／CELINE提供
CELINE TEEN NINO淡杏色亮澤牛皮革包。圖／CELINE提供
CELINE TEEN NINO復古玫瑰色亮澤牛皮革包。圖／CELINE提供
CELINE TEEN NINO復古玫瑰色亮澤牛皮革包。圖／CELINE提供
CELINE NINO黑色亮澤牛皮革包中型款。圖／CELINE提供
CELINE NINO黑色亮澤牛皮革包中型款。圖／CELINE提供

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