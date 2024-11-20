「放我出去～」愛彼皇家 X KAWS概念陀飛輪 玩心問世

名表與藝術家的聯名時有所聞，最新消息是，瑞士高級運動表品牌愛彼（Audemars Piguet）今日發表了與美國潮流藝術家KAWS（本名Brian Donnelly）合作的皇家橡樹概念陀飛輪COMPANION腕表，展現玩味十足也前衛的話題之作。

愛彼（Audemars Piguet）近年風格觸角大量延伸至新世代，無論是2021首次與漫威（MARVEL）合作推出皇家橡樹（Royal Oak）概念蜘蛛人陀飛輪，直接將蜘蛛人「重現」於皇家橡樹（Royal Oak）表款面盤中，引起熱烈討論，此後2023年再「加碼」推出皇家橡樹概念「黑豹」陀飛輪並加以紫色視覺，同樣引爆話題。

本次與Brian Donnelly合作的皇家橡樹概念陀飛輪COMPANION腕表，使用了KAWS最經典、最具辨識度的「COMPANION」公仔，同時由於「皇家橡樹」（Royal Oak）的設計靈感來源源自「皇家橡樹」軍艦的八角形船艙，因此COMPANION小人也像是從面盤內的「窗戶」瞭望窗外一般，捕捉到想要放假、想要出走遊玩的討喜模樣。