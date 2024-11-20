大閘蟹＋現刨白松露超奢侈！Omakase「すし謙」新開幕

台北頂級Omakase壽司店又一間！由鍾謦謙擔任主廚的「すし謙」近期正式開幕，首波即以應景的「大閘蟹」為主題，推出17道式的「大閘蟹盛宴」，共計吃得到2隻8兩重的公蟹與1隻母蟹，並透過充滿創意的手法，將大閘蟹結合白松露、白子等食材，帶來華麗又兼具時令感的食趣。

位於台北大安區的「すし謙」，店址鄰近台北遠東香格里拉酒店，空間以「豐饒」為設計核心，整體選用白色與木質調，運用簡潔而抽象的線條、低調內斂的風格，營造出饒富現代感的用餐環境，並帶有豐富的律動感，板前與VIP包廂共計規劃有18席座位。同時すし謙也與知名陶藝家郭詩謙合作，打造專屬的客製化餐具，為用餐時光增添溫暖與藝術美學。

擔任靈魂人物的鍾謦謙，過去擁有豐富的日本料理名店歷練，並且持續追求自我的風格與進步，在傳統中仍可見到跨界表達手法。開幕首波打造的「大閘蟹盛宴」，選用固城湖大閘蟹作為重點食材，全套共吃得到2隻5A級、8兩重的公蟹以及1隻母蟹，另外還搭配多種精選食材進行變化。全套共計17道式，其中8道料理運用上大閘蟹元素。其中「炭燒茄子×瑞可塔起司×大閘蟹」將炭燒茄子與瑞可塔起司融合製成基底，再覆蓋生醃蟹黃、蟹膏、生筋子和魚子醬。炭燒的香氣、起司的滑順與海味的甜鮮相互輝映，帶來多變的深度。

「大閘蟹膏奶油×全麥酸種麵包」將大閘蟹蟹膏與手工發酵奶油結合，製作成濃郁的蟹膏奶油，可塗抹在全麥酸種麵包上品嚐，簡單卻又奢華，屬於大閘蟹的直球對決。「大閘蟹×柚子×鱈白子」以日本當季黃柚為容器，裝盛大閘蟹肉與鱈魚白子並鹽焗調理。除了細緻蟹肉與滑嫩鱈魚白子本身的個性與特質之外，酸甜的果香也賦予料理清新的明亮感。

秋季色彩濃厚的「大閘蟹×南瓜萬十×菊花蟹汁」，將蟹肉與莫扎瑞拉起司共同包裹於栗子南瓜中，搭配煎香的蟹黃與日本菊花蟹高湯，呈現溫潤豐腴的時令滋味。「大閘蟹×魚翅×春捲」則是取蟹肉與魚翅一同炒香，共同包入日本純小麥春捲皮中，炸至金黃酥脆上桌。香脆外皮底下，內餡滿溢蟹肉與魚翅的甘美，口感與滋味均十分立體。

「大閘蟹×素麵×白松露」以日本手工素麵底，現刨上新鮮的義大利白松露，同時再將蟹膏與油煸蟹黃調製成極致奢華的拌麵醬料，豪邁地澆在素麵上品嚐。各具特色的香氣彼此碰撞，帶來絕佳的味覺感受，相當迷人。「大閘蟹×原汁」則是將大閘蟹剖半油煎，藉由高溫釋放蟹膏與蟹殼的鮮香，再結合昆布高湯製成鮮香蟹湯。在白淨的湯色中，入口盡是大閘蟹濃郁香氣與清甜。

除了大閘蟹料理之外，套餐中也安排多道壽司料理，有機會吃得到日本牡丹蝦、鰤魚、軟絲、鷗洋水產的馬糞海膽、網走秋刀魚、北海道厚岸鮪魚多種食材。擔任結尾的「肉桂桂圓蘋果塔 黑糖冰淇淋」，也是透過黑糖的溫和感，中和大閘蟹的寒性，甚至特別使用甘甜微辛的炸薑片作為配料，同樣也是呼應大閘蟹的暖身細節。目前「大閘蟹盛宴」尚有零星名額，僅限晚餐時段供應，每人11,800元。11月20日至12月7日期間，「すし謙」也推出開幕限定午間套餐，每人3,800元。12月9日之後，店內則將規劃兩種價位的午、晚間套餐，午餐為3,800、5,800元，晚餐則為6,500、8,500元。

【すし謙】