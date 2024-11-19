一年四季吃得到美味青森蘋果的秘密！這技術讓蘋果冬眠、持續保鮮一整年

擁有世界第一美譽的青森蘋果，產地位在日本北部重要的農業重鎮青森縣，因為氣候涼爽、降雨量低、日夜溫差大、有合適的日照時間，得天獨厚的環境特別適合栽種蘋果，每年光是青森縣的蘋果生產量就佔了全日本總產量6成以上，且生產比率逐年增加。而青森蘋果輸出第一名的國家就是台灣，比例高達7成，平均年進口量達2萬多噸，不只脆甜口感大受台灣消費者歡迎，紅通通的蘋果賣相也相當討喜，成為年節送禮熱門選擇。

青森縣蘋果種植以弘前市為中心，集中在津輕地方，三戶郡等南部地方也有種植，青森縣蘋果對策協議會事務局長高澤先生表示，溫差大的地方，才能種出漂亮的蘋果顏色與高甜度。不過，近年因為秋冬氣候異常高溫，導致全國各地蘋果產量都下滑，品質連帶受到影響，售價也跟著提高，2023年相較2022年減少了13.3萬噸，其中青森縣產量僅有37.4萬噸，每顆蘋果平均售價來到150～190日圓（約新台幣32元至40元），較2008年上漲了1.5倍，是歷年售價第3高。今年青森縣蘋果的產量在農民栽種技術的努力下，預估會回升到41萬噸，價格也會稍微降低一些。

日本青森蘋果依收成時期分為「極早生種」約8月中旬採收、「早生種」約9月中旬採收、「中生種」約10月中旬採收、「晚生種」約10月中旬至11月間採收，11～12月市場流通量會達到頂峰。在農民採收與第一輪的挑選後送進選果場，以青森縣內處理量第一的「JA津軽弘前河東選果場」為例，在佔地約3.5萬平方公尺的廣闊場地上設立「選果場」和「冷藏冰箱」設備，每年蘋果的處理量可達6萬噸。

蘋果進場後，透過專業人員檢定，從形狀、大小、重量、硬度、顏色、果肉褐變、酸度和糖度含量進行評鑑分等，分為「特選、特A、紅秀、秀、青秀」5個等級。選果分級之後另一項重要技術，也是延長青森蘋果在市場上銷售時間、讓消費者一年四季幾乎都吃得到的關鍵秘訣，就是「冷藏保存」。目前青森縣內共有707棟的冷藏設施，共計最大可容納35萬噸儲藏量，等於所有收成的蘋果都可放入冷藏設施中，再依照市場狀況批次輸出販售。這也讓蘋果相較其他農產品，可以較不受天候、產期影響，穩定維持銷售狀況，市場價格也比較平穩，對外銷也比較有利。