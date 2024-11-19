串流服務「Max」台灣正式上線！每月220元起 現有HBO GO訂戶無痛升級
華納兄弟探索集團旗下串流服務Max今日於台灣正式上線，每月220元起、年訂閱2,190元起，即可盡情享受HBO、哈利波特、DC宇宙、卡通頻道、Max原創系列，以及來自Discovery、TLC、AFN、Food Network、ID（Investigation Discovery）與HGTV居家樂活實境節目頻道等精彩內容，其中包括許多沒有在其他串流平台上線好萊塢鉅片，還有許多具文化影響力的節目、橫跨食物、家居、生活與紀錄片等。
Max上線後讓許多美劇愛好者最期待的，肯定就是HBO原創影集《沙丘：預言》，與由詹姆士和奧利弗菲力普斯主持的《Harry Potter: Wizards of Baking》，而賣
座電影《龍捲風暴》、《浴血任務 4》與《幻幻之交》、Max原創電影《Sweethearts》以及HBO原創影集《慾望女大生》第3季，也都將於本月稍晚上線。另外，包括《芭比》、《哥吉拉與金剛：新帝國》、《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》、《沙丘：第二部》、《旺卡》，還有《哈利波特》、《魔戒》和《駭客任務》的完整電影集數，以及包含《水行俠失落王國》、《閃電俠》和《蝙蝠俠》系列在內的DC電影。高品質的影集包含《權力遊戲》、《龍族前傳》、《白蓮花大飯店》、《慾望城市：華麗下半場》，還有經典百看不膩的《六人行》，都可以趕快訂閱重刷。
Max提供標準、高級2種訂閱方案，標準方案可以在2台裝置上同時觀看，提供Full HD畫質，最多可下載30部影片，每月220元，年訂閱2,190元；高級方案則是可在4台裝置上同時觀看，支援4K UHD及杜比全景聲，並最多可下載100部影片，每月299元，年訂閱2,990元。除了手機、平板觀賞，也可透過Samsung、LG和Android TV智慧電視、Apple TV和Google Chromecast串流設備來享受豐富影音內容。
訂戶可享受個人化推薦、無縫銜接的搜尋介面、類型導覽與品牌專區。單一訂戶帳號可以創建5個個人檔案，每個個人檔案都可以自訂頭像，根據觀看習慣接收不同的內容推薦，亦能為兒童創建包含適齡內容與家長監控功能的兒童專屬帳戶。現有的HBO GO訂閱戶更可無痛升級使用Max標準方案直至訂閱期滿為止。
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