SOGO周年慶放大招業績達標 天母店接棒獨家新櫃將亮相

遠東SOGO台北店剛結束12天的周年慶，今年SOGO無論優惠廣度、深度都使出全力，加上還有新結盟的中信卡回饋助力，雖然人潮成長近2成，直到周年慶最後才拚出達標、較去年同期成長1%，但當SOGO都放出大招了，才衝上原訂目標，可見今年要補上精品的業績缺口，實非易事。

遠東SOGO今年已完成的周年慶，當中SOGO高雄店有近2位數成長，為成長力道最高。中壢店、台北店的忠孝館與復興館都達標，較去年成長1%。接下來天母店周年慶將於11月27日至12月8日、新竹店周年慶於11月28日至12月9日接棒，衝刺全台周年慶目標121億。

中國信託SOGO聯名卡獨家回饋帶動集客與新客效益，為SOGO帶來超過1成的新客、人潮成長近2成，周年慶期間每日湧入逾十萬人次，聯名卡辦卡數已逾4萬張。三麗鷗來店禮同樣搶手，台北店共推出六波來店禮、總數超過20萬個，皆兌換一空。

台北店表現亮眼業種包括：大家電熱銷超乎預期、成長10％。黃金業種千萬、百萬大單出現，業績成長逾20%。出國旅遊潮帶動行李箱賣出逾千個、戶外服飾等商品成長15%。頂級保養成長5％、彩妝呈現平盤。周年慶期間超市Fresh Mart天天爆滿，民生商品熱銷，成長近10%。SOGO大巨蛋也在世界12強棒球賽事滿場球迷加持下，讓地下街、餐廳熱鬧到不行，周年慶期間業績有超乎原訂目標的表現。

SOGO天母店周年慶為SOGO體系台北最壓軸，天母店店長蕭淑英表示，天母店要強調的是「精緻與特色」，天母店擁有該地區近60%的獨家櫃位，今年周年慶再引進「DIOR香氛世家」獨家新櫃，除了精品香氛也有香氛沐浴、香氛蠟燭等居家香氛與精品配件，會在周年慶亮相登場。餐飲也有日本米其林推薦「うなぎ四代目菊かわ鰻魚飯專賣店」首度進駐天母。蕭淑英強調，雖然餐飲可以帶來來客，但天母店餐飲會維持一定比例、並不會大舉擴張，就算是增加餐飲也不只是追求有就可以，而是要滿足精緻度與特色兩大條件。

SOGO天母店周年慶業績目標為11億6100萬、較去年成長2%，全年業績目標為51億。