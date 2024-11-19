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美食與永續理念 永豐餘百年慶周末市集集結當紅品牌

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
餃子樂有現炸餃子。圖／品牌提供
餃子樂有現炸餃子。圖／品牌提供

快來參與一場結合美食永續理念的市集體驗吧！永豐餘歡慶百年，以多樣化的活動、全台首度亮相的全循環屋呈現未來的零碳永續生活，邀請大家一起參加「YFY Better Choice 永豐餘百年展」，11月20～26日在台北101水舞廣場登場。其中22～24日將舉辦周末市集，將匯聚18家餐飲及永續選品品牌，品嘗美食與發現更多永續的好選擇，一起度過永續好生活。

出攤的市集品牌都是當紅的排隊人氣美食，且市集場內的餐飲包材全選用永豐餘益利系列的全紙可回收容器，用畢後不必再和一般紙類分開，而是直接丟入「一般紙類回收」，擴大紙類資源再利用的價值，以實際行動響應環保，共同推廣永續生活的價值。

當紅排隊美食出攤 各種美味均能品味

眾多當紅名店齊聚出攤，咖啡冠軍Fika Fika Cafe將帶來眾多咖啡類飲品，逛市集也能有濃郁咖啡香；被美食家譽為不能錯過的MyCroissant by Guillaume吉可頌，之前出攤總會秒殺，此次將帶來獨特風味的可頌新選擇；五星級飯店台北君悅，呼應永續概念，推出蔬食餐點，吃到當季的滋味；獲得500碗的基隆名店吳姳麵館，將帶來正宗的基隆海味料理，不用跑遠也能吃到。

台南排隊名店糯夫米糕也北上出攤，可吃到熱騰騰的麻油豬軟骨米糕；當紅的The Oasis綠洲餐車，有著多種配料的熱狗堡，一吃就上癮；台北老店延續的二代品牌餃子樂，現場獨家推出不同口味的炸餃，只在市集才能吃到；有著道地義式風情的Parko Parco義大利小酒館&牛肚包，推出街頭小吃佛羅倫斯牛肚包，一秒就彷彿來到義大利。

當紅排隊品牌H＆H現炸吉拿棒、明宏拔絲地瓜，分別帶來現炸吉拿棒與冰心炸地瓜，想吃熱的或冰的，都能滿足甜點的味蕾。

質感與環保兼具 永續選物必逛

眾多兼具質感與環保的永續選品品牌也同步出攤，木酢達人使用廢棄樹木修枝，製作成木家具、木炭、木酢液等，可創造出固碳效應；BRUSH & GREEN帶來歐洲永續選品，包括刷具、桌巾、植物盆器等；果嶼 good island採用台灣農民種植的水果，推出手熬果醬、果風糖磚等；永續雜貨選品home work / 家務室，帶來多樣化的手工皂、布衛生棉等日常用品。

以汰舊材料賦予新生命的CULTU-RE EXPERIMENT 文化實驗，有著各種再製的拉鍊包、紙製品等；Re:mind嚴選成分天然、無動物實驗、Vegan和友善環境的商品，有著多樣化的個人清潔用品；結合植物與生活的草木參間，現場有著多種療癒感的植栽商品；強調減塑的好日子agooday，推出好用的產品，減少生活中使用塑膠製品，一起永續愛地球。

YFY Better Choice 永豐餘百年展除了有周末市集，更能提前預約參觀，全台首度引進的「Wikkelhouse全循環屋」，由紙為主要原材料，搭配木質嵌板建築結構而成，在其中展現出下個世代未來永續生活的新樣貌。

YFY Better Choice 永豐餘百年展

日期：2024年11月20～26日（周三～周二）

時間：周日～周四為10：00～20：00；周五與周六為10：00～21：00

周末市集時間：11月22日(五)17：00～21：00、11月23日(六)11：00～21：00、11月24日(日)11：00～18：00

地點：台北101水舞廣場

永豐餘百年網站：https://100th.yfy.com/

（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）

台北君悅推出蔬舒天香．椒麻拌麵。圖／品牌提供
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好日子agooday帶來質感選品。圖／品牌提供
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MyCroissant by Guillaume吉可頌是當紅可頌名店。圖／品牌提供
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冠軍咖啡Fika Fika Cafe帶來眾多飲品。圖／品牌提供
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草木參間有眾多綠色療癒植物。圖／品牌提供
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home work / 家務室帶來多樣化生活用品。圖／品牌提供
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永豐餘百年網站
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永續 永豐 美食

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