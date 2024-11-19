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住一晚平均3.2萬元 日月潭湖景旅宿再創新高價
歷時1年多的重新改造，漢來日月行館正式亮相，總經理林子寬表示，斥資15億全面改裝，並不是和日月潭其他的高端同業競爭，而是希望「把餅做大！」重新定義日月潭融合湖景等7大亮點的奢華旅宿，讓入住旅客能夠感到物超所值。不過平均一晚3.2萬元的房價，成為潭區價位最高的酒店。
明年跨年檔期日月潭住房率直逼九成，不只涵碧樓、雲品溫泉酒店一房難求，今年新登場的力麗溫德姆溫泉酒店，以及試營運的漢來日月行館，將讓日月潭進入高檔飯店的「戰國時代」，不只私密美食、溫泉功能各擅勝場，但同樣都走高價位路線，吸引高端遊客的青睞。
漢來集團總經理林子寬指出，漢來日月行館座落日月潭涵碧半島制高點，原址乃是蔣公最著名的下榻住所，以獨特地理位置，93間精級客房，帶來一覽無遺的270度湖光山色，是漢來飯店事業群首次進軍日月潭的頂級度假飯店品牌，斥資15億除原有骨架外，全面改裝飯店的內外空間，全新的客房，每一間客房均可欣賞日月潭景致，感受從清晨到黃昏、春夏到秋冬，變化多端的迷人之處。
日月潭4家觀光旅館中，目前以涵碧樓、雲品溫泉酒店、力麗溫德姆溫泉酒店，形成三足鼎立的局面，如今再加入漢來日月行館加入競爭，原本與涵碧樓同占地利之便，擁有得天獨厚的美景，號稱日月潭房價的天花板，但過去因經營不善，去年由漢來飯店事業群接手，10月開始試營運後，預計明年春節假期前正式營運。
面對日月行館的來勢洶洶，潭區各家飯店表示，畢竟價位及市場區隔不同，同為日月潭的高檔酒店，客群並不全然相同，尚未感受到對手的影響，而漢來日月行館初期也只定下七成的目標，希望以頂級高端的服務，爭取顧客的消費認同。
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