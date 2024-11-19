東京星廚相原薰快閃登台 li teppanyaki獻頂級海味饗宴

li teppanyaki無菜單鐵板料理餐廳的監製主廚稗田良平（Hieda Ryohe），日前邀請日本東京米其林一星餐廳Simplicité主廚相原薰（Kaoru Aihara）來台，擔綱本次無菜單鐵板料理客座主廚，端出極具特色的海味饗宴，星廚在鐵板上眼神專注，時而微笑、時俏皮的數著片切下的刺身，料理融合日法手法、道道經典。

li teppanyaki主打無菜單料理，小而雅的用餐空間僅兩包廂，每間各容8~9人，環繞著鐵板區，可欣賞來自各國客座名廚的料理手法。入門的酒櫃，展現餐酒配搭的專業，其中不乏親自飛往日本選酒，或台灣獨家代理酒款。

此次，日本東京米其林一星餐廳Simplicité主廚相原薰（Kaoru Aihara）來台客座，兩位主廚皆以「簡約」為料理心法。稗田良平表示，日本人在水產的保鮮處理上，有很獨到優異的見解，因此，我們邀請相原薰主廚帶來Simplicité的招牌料理，並且設計此次的客座饗宴菜單，讓新鮮滋味跨海交流。

開場的熟成魚冷盤就讓人驚艷，主廚端出以一、兩個月時間熟成的四種海味，切片、再佐以各種提味配搭，建議先一口原味、再一口搭以佐料，可吃出同一種魚肉、卻有著完全兩種風味。

其中，鮮魚選用來自兵庫的鰆魚，經過一個半月熟成，採用Bresaola風乾鹽醃肉品的處理方法；鮪魚赤身則採用Sobrassadaco西班牙製作香腸風乾熟成的方式，賦予其獨特的風味。章魚則經由鹽漬和煙燻處理，再經過一周的烘乾過程，不僅保留了濃郁的海洋氣息，同時增添煙燻風味。最後是干貝混合昆布漬、再加上辣椒、甜椒粉的細緻調味，每一口都充滿層次豐富的海味與辛香。

「魚子醬與Sablé Breton」則是相原主廚的招牌料理，經典的布列塔尼酥餅，中間夾以布列塔尼著名的Bordier手工奶油，再搭配日本著名剝皮魚以生鮮方式製作成塔塔形式，最上方綴以魚子醬，如同味蕾的奢華旅行。

「沙丁魚與蕎麥」創作靈感源自主廚的經歷與布列塔尼的特色，巧妙地融合了法日料理的精髓。這道菜則使用布列塔尼蕎麥麵粉製成可麗餅作為底層，搭配北海道新鮮沙丁魚；主廚運用超群的刀工技術，精確地切斷魚體內的細刺，確保入口即化的細膩口感。而法式料理的精緻與日本食材的鮮美，也在這道菜中得到了完美平衡。

一上桌就超吸睛的「瞬間煙燻干貝」，則以精緻的御手箱方式呈現，當打開盒蓋瞬間，輕煙徐起、淡雅煙燻味撲鼻，五感體驗下，食物也變得夢幻。

為了此次客座饗宴，li teppanyaki專業侍酒師也為每一道料理精心配酒，像是口感較重的前菜「海之 Charcuterie」、搭配Frédéric Savart Écueil Trépail Blanc de Blancs ler Cru Extra Brut NV香檳，完美提升了海鮮的鮮味。「魚子醬與 Sablé Breton」和「海膽與紫蘇」則佐搭Raymond Dupont-Fahn Meursault Les Clous 2020白酒，淡淡的花香和柑橘香，帶有一些石榴和蜂蜜的香氣，與菜品的豐富口感相得益彰。

「沙丁魚與蕎麥」、「太刀魚與 Anchoiade」與黑笹純米吟釀Revive完美搭配。「瞬間煙燻干貝」與「渡蟹與烤茄子」則是搭配Sadie Family Rotsbank 2022 紅酒，柔滑順口而細膩。

li teppanyaki位於台北新光三越 Diamond Towers，自去年開幕以來備受矚目。主打現代無菜單鐵板料理，餐點設計靈感來自世界各地風土，首重選用符合時令的季節性食材、強調口感層次變化，融合東西方料理方式與餐飲文化，由專業侍酒師為套餐精細化配搭佐餐酒款（或風味無酒精飲品），顛覆傳統鐵板燒印象。

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