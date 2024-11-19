Onitsuka Tiger 2025春夏 剛柔並濟的「無性別風格」

Onitsuka Tiger鬼塚虎2025春夏系列主題為「城市脈動Urban Beats」，以無性別與中性美學融入品牌的運動風格。

除了服飾單品外，鞋履設計也以相同概念延伸，將造型提升不同層次，從飾有仿皮草的木屐、方頭高跟鞋至橡膠涼鞋，傳遞無限可能的個人風格。

TIGER ERGONIO STRAP是一款結合時尚與功能性的涼鞋，鞋帶採用柔軟的超細纖維人造皮革製成，提高了貼合度，魔鬼氈設計則讓穿脫更加方便，後跟的海綿襯墊提供舒適的行走感受，是相當適合春夏走跳的鞋款。

「FAIRIA」是根據「FAIRY」一詞創造的字，傳達輕盈飛翔的形象。雖然有近10公分的鞋跟，透過繫帶牢牢固定住腳踝和腳跟，輕盈舒適可輕鬆行走。鞋墊採用了GEL FOAM減震材料，帶來緩震效果，外底在前腳掌中央放置了橡膠材料，可以防止打滑，並在行走時提供穩定性。

「YELLOW DERBY」是一款經典德比鞋，以厚實的厚底和圓頭為特色，材質為光亮平滑的小牛皮，鞋跟處配有襯墊提供舒適穿著感受。

「YELLOW LOAFER」是一款經典的樂福鞋，以厚實的厚底和圓頭為特色，品牌標誌巧妙地置於圓型銅牌上增添精緻感，鞋跟處有襯墊，即使長時間穿著也能確保舒適。