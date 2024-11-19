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Onitsuka Tiger 2025春夏 剛柔並濟的「無性別風格」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎2025春夏系列重點鞋款，台灣預計2025年3月上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎2025春夏系列重點鞋款，台灣預計2025年3月上市。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎2025春夏系列主題為「城市脈動Urban Beats」，以無性別與中性美學融入品牌的運動風格。

除了服飾單品外，鞋履設計也以相同概念延伸，將造型提升不同層次，從飾有仿皮草的木屐、方頭高跟鞋至橡膠涼鞋，傳遞無限可能的個人風格。

TIGER ERGONIO STRAP是一款結合時尚與功能性的涼鞋，鞋帶採用柔軟的超細纖維人造皮革製成，提高了貼合度，魔鬼氈設計則讓穿脫更加方便，後跟的海綿襯墊提供舒適的行走感受，是相當適合春夏走跳的鞋款。

「FAIRIA」是根據「FAIRY」一詞創造的字，傳達輕盈飛翔的形象。雖然有近10公分的鞋跟，透過繫帶牢牢固定住腳踝和腳跟，輕盈舒適可輕鬆行走。鞋墊採用了GEL FOAM減震材料，帶來緩震效果，外底在前腳掌中央放置了橡膠材料，可以防止打滑，並在行走時提供穩定性。

「YELLOW DERBY」是一款經典德比鞋，以厚實的厚底和圓頭為特色，材質為光亮平滑的小牛皮，鞋跟處配有襯墊提供舒適穿著感受。

「YELLOW LOAFER」是一款經典的樂福鞋，以厚實的厚底和圓頭為特色，品牌標誌巧妙地置於圓型銅牌上增添精緻感，鞋跟處有襯墊，即使長時間穿著也能確保舒適。

Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀鞋款系列，台灣預計2025年3月上市。

Onitsuka Tiger鬼塚虎2025春夏系列，以無性別風格與中性美學融入品牌的運動風格。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎2025春夏系列，以無性別風格與中性美學融入品牌的運動風格。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀鞋款系列，台灣預計2025年3月上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀鞋款系列，台灣預計2025年3月上市。圖／Onitsuka Tiger提供
「YELLOW LOAFER」為經典的樂福鞋，以厚實的厚底和圓頭為特色，品牌標誌巧妙地置於圓型銅牌上。圖／Onitsuka Tiger提供
「YELLOW LOAFER」為經典的樂福鞋，以厚實的厚底和圓頭為特色，品牌標誌巧妙地置於圓型銅牌上。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀款系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀款系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀款系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀款系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀款系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀款系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀款系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2025春夏米蘭時裝秀款系列。圖／Onitsuka Tiger提供

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