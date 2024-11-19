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塑膠聚合物產能伴隨大量碳排 綠色和平：淨零最大阻礙

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色和平東亞分部今天發布「台日韓塑膠及石化產業分析」報告，結果顯示韓國、台灣、日本三地的初級塑膠聚合物產能每年可達4199萬噸，推估因此可產生碳排放相當於99.93百萬公噸二氧化碳當量。圖為全球塑膠公約第二次會議，巴黎會場外的裝置藝術。圖／綠色和平提供
綠色和平東亞分部今天發布「台日韓塑膠及石化產業分析」報告，結果顯示韓國、台灣、日本三地的初級塑膠聚合物產能每年可達4199萬噸，推估因此可產生碳排放相當於99.93百萬公噸二氧化碳當量。圖為全球塑膠公約第二次會議，巴黎會場外的裝置藝術。圖／綠色和平提供

綠色和平東亞分部今天發布「台日韓塑膠及石化產業分析」報告，結果顯示韓國、台灣、日本三地的初級塑膠聚合物產能每年可達4199萬噸，推估因此可產生碳排放相當於99.93百萬公噸二氧化碳當量，呼籲政府應研擬塑膠減產以及減少石化生產政策，才能協助台灣邁向淨零

「全球塑膠公約」第5次談判會議將在11月25日至12月1日於韓國釜山舉行，各界盼能誕生一部具法律約束力、且涵蓋塑膠全生命周期的國際條約，本次也是最關鍵的一次談判。

綠色和平台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，塑膠汙染已不僅是海洋垃圾和廢棄物問題，更是扭轉氣候變遷的關鍵之一，「台日韓塑膠及石化產業分析」（Tri-Market plastics and petrochemical analysis）報告指出，三地市場前8大聚合物產能上，韓國為1992萬公噸，日本為1304萬公噸，台灣為902萬公噸；台灣的台塑石化（Formosa）和韓國的樂天（Lotte）在三地塑膠總產能各佔約10%，分別擁有449萬公噸和430萬公噸的產能，僅台塑石化一家企業就囊括台灣塑膠生產能力的一半，而其潛在排放推估可達1170萬公噸二氧化碳當量。

政府間氣候變遷因應委員會（IPCC）指出，塑膠產業99%為石化原料，也成為全球達成淨零排放的最大阻礙，全球溫室氣體排放中，約有3.8到4.5%來自塑膠的全生命周期，尤其85%的排放集中於生產階段，使用及廢棄物階段相對較少。

張凱婷指出，塑膠減產已在國際間透過「通往釜山－原生塑膠減產宣言」 形成初步共識，台灣政府應跟進研擬「塑膠減產」以及「減少石化生產」政策，並檢討「四輕擴建乙烯產能」決策，才能協助台灣邁向淨零。

廢棄物 淨零

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