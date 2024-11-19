肯德基「6塊雞＋6蛋撻」333元！必勝客「大比薩199」

慶祝中華隊獲得東京門票，「必勝客」推出個人超值自由點、個人豪華自由點等不同優惠方案，並有「大比薩199元起」的優惠方案；「肯德基」則推出「6塊咔啦脆雞＋6顆蛋撻」333元，讓民眾一同齊聚應援。日式居酒屋「筑前屋」則針對台日大戰，打造插上日本國旗的「咔滋洋芋甜筒沙拉」，除可享「加購價1元」，還附上鎚子，讓球迷感受「打爆日本」的氣氛。

「必勝客」自即日起至12月2日期間，加碼推出「尖叫自由點」方案。其中平日中午11:00～14:00於PK APP推出的「個人超值自由點」，包括有夏威夷、彩蔬鮮菇、香菜肉羹個人比薩與羅勒蛤蜊番茄紙包飯（4選1），還搭配薯金幣、飲料，每套99元。「個人豪華自由點」則有奶油燻雞燉飯、蒜香培根起司麵、起司咔滋餅或和風章魚燒、韓式泡菜燒肉個人比薩（6選1），搭配副食3選1、飲料2選1，每套149元，平日不限時段均有供應。

針對多人聚餐，夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮等5種口味大比薩，單點199元；BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩（BBQ黃金嫩雞+四小福）、熱帶鳳梨海鮮總匯等口味，單點大比薩239元。另外經典口味的炙燒明太子嫩雞、和風章魚燒、海鮮等8種口味，大比薩單點299元。

即日起至11月30日，「肯德基」推出多種優惠方案，「6塊咔啦脆雞＋6顆蛋撻，每套333元，現享48折優惠（優惠代碼40586）；購買「咔啦雞腿堡」，則可享「第二個10元」，一次享受2個咔啦雞腿堡，優惠價125元（優惠代碼40633）