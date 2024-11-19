快訊

獨／雇員招考不公？員工爆料工會理事兒觀摩場地、預先練習 台電回應了

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

會不會太可愛？Prada全新LINE貼圖超萌機器人免費down

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada過往在2016年時曾推出的機器人小包，為原本酷酷的包款賦予擬人化趣味。圖／PRADA提供
Prada過往在2016年時曾推出的機器人小包，為原本酷酷的包款賦予擬人化趣味。圖／PRADA提供

精品推出社群貼圖時有所聞，近日便有義大利時尚品牌Prada發表了全新機械人主題LINE貼圖，從品牌經典的Robot機器小人為元素，化身聖誕、新年的社群互動新話題，時髦、討喜。

最早從2004年問世的Prada Robot機器人系列今年恰逢20周年紀念。金屬卯釘、具有金屬紋路宛如音響音源線的手腳，加上Prada經典的三角形黑白琺瑯，讓該系列曾推出吊飾、尼龍後背包、甚至是長夾和零錢包等小物，成為表現自我趣味的隨身具現。

近日Prada推出的LINE貼圖則包含了八張插畫與標語，能傳遞Hello、Please、Thank You、Bye、OK以及Happy New Year等情緒主張。無分性別的機器小人有時化身甜美可愛女孩、腳踩1970年代風格的喇叭褲，有時則變身酷酷小哥、穿上深色長大衣，手比愛心。

此組動態貼圖只要加入Prada的LINE官方帳號即可下載，從即日起至2024年12月19日皆可下載，下載後並可免費使用90天。

Prada Saffiano皮革Robot包款吊飾，19,000元，另有黃色、黑色款。圖／Prada提供
Prada Saffiano皮革Robot包款吊飾，19,000元，另有黃色、黑色款。圖／Prada提供
PRADA LINE官方帳號，只需以QR Code掃描即可加入。圖／Prada提供
PRADA LINE官方帳號，只需以QR Code掃描即可加入。圖／Prada提供
Prada使用Saffiano皮革與金屬所創造出的機器人鑰匙扣吊飾，有著修長擺動的機器人雙腳、手臂，活靈活現。圖／Prada提供
Prada使用Saffiano皮革與金屬所創造出的機器人鑰匙扣吊飾，有著修長擺動的機器人雙腳、手臂，活靈活現。圖／Prada提供
Prada推出加入官方帳號限定下載的主題貼圖，並以今年恰逢20年的機器人為靈感，討喜可愛。圖／Prada提供
Prada推出加入官方帳號限定下載的主題貼圖，並以今年恰逢20年的機器人為靈感，討喜可愛。圖／Prada提供

LINE 下載 貼圖

延伸閱讀

台幣定存優利喊到2.2% 遠東、王道銀強打新方案

Hyundai歡慶重返WRC榮耀十週年！Tucson L N Line冠軍紀念款限量100台優惠價109.9萬元上市

暈船了！網戀冒名韓星 中年單身女險被騙5千

富邦證券攜手 LINE Bank推出海外股票以新台幣交割服務

相關新聞

賀中華隊前進東京！Rakuten Monkeys指定商品下殺6折起

2024世界棒球12強賽如火如荼進行中，中華隊確定晉級複賽，並於今天（11月19日）前往東京備戰。為力挺中華隊及桃猿英雄...

塑膠聚合物產能伴隨大量碳排 綠色和平：淨零最大阻礙

綠色和平東亞分部今天發布「台日韓塑膠及石化產業分析」報告，結果顯示韓國、台灣、日本三地的初級塑膠聚合物產能每年可達419...

肯德基「6塊雞＋6蛋撻」333元！必勝客「大比薩199」

慶祝中華隊獲得東京門票，「必勝客」推出個人超值自由點、個人豪華自由點等不同優惠方案，並有「大比薩199元起」的優惠方案；...

Onitsuka Tiger 2025春夏 剛柔並濟的「無性別風格」

Onitsuka Tiger鬼塚虎2025春夏系列主題為「城市脈動Urban Beats」，以無性別與中性美學融入品牌的...

會不會太可愛？Prada全新LINE貼圖超萌機器人免費down

精品推出社群貼圖時有所聞，近日便有義大利時尚品牌Prada發表了全新機械人主題LINE貼圖，從品牌經典的Robot機器小...

逆勢降價！路易莎咖啡「莊園系列」全面調降5元

通膨年代萬物皆漲，路易莎咖啡逆勢降價。11/20起，將全面啟動最具代表的精品咖啡「莊園系列」降價5元推廣計劃，業者表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。