會不會太可愛？Prada全新LINE貼圖超萌機器人免費down

精品推出社群貼圖時有所聞，近日便有義大利時尚品牌Prada發表了全新機械人主題LINE貼圖，從品牌經典的Robot機器小人為元素，化身聖誕、新年的社群互動新話題，時髦、討喜。

最早從2004年問世的Prada Robot機器人系列今年恰逢20周年紀念。金屬卯釘、具有金屬紋路宛如音響音源線的手腳，加上Prada經典的三角形黑白琺瑯，讓該系列曾推出吊飾、尼龍後背包、甚至是長夾和零錢包等小物，成為表現自我趣味的隨身具現。

近日Prada推出的LINE貼圖則包含了八張插畫與標語，能傳遞Hello、Please、Thank You、Bye、OK以及Happy New Year等情緒主張。無分性別的機器小人有時化身甜美可愛女孩、腳踩1970年代風格的喇叭褲，有時則變身酷酷小哥、穿上深色長大衣，手比愛心。