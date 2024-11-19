快訊

勞動部調查：北分署長涉職場霸凌且情節重大 多人恐慌、求助身心科

提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

聽新聞
0:00 / 0:00

逆勢降價！路易莎咖啡「莊園系列」全面調降5元

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
路易莎為推廣精品咖啡，「莊園系列」全面降價5元。圖/路易莎提供
路易莎為推廣精品咖啡，「莊園系列」全面降價5元。圖/路易莎提供

通膨年代萬物皆漲，路易莎咖啡逆勢降價。11/20起，將全面啟動最具代表的精品咖啡「莊園系列」降價5元推廣計劃，業者表示，提供優惠價格的莊園咖啡，迎戰超商頻頻推出的折扣咖啡，以高品質及價格實惠，爭取市場。

路易莎咖啡嚴選來自全球如巴西、衣索比亞、哥倫比亞、薩爾瓦多等地多種頂級的莊園咖啡豆，透過獨家黃金比例調配的「莊園系列」，一直是最受消費者歡迎的熱銷招牌，也是創辦人黃銘賢最引以為傲的品項，他表示，希望以更親民的價格，提供更多人享受高品味的莊園級咖啡，充分體現「好咖啡不必貴」的品牌承諾。

「莊園咖啡」系列中，「美式黑咖啡」折扣後價格55元（中杯），「咖啡拿鐵」75元（中杯），以及澳洲小拿鐵、特濃小卡布、莊園義式濃縮咖啡也都調降5元。

咖啡 折扣 路易莎

延伸閱讀

喝個過癮～公園裡飄咖啡香 60家咖啡、甜點店集結 北高雄凹子底公園登場

路易莎為推廣精品咖啡 「莊園系列」全面降價5元

逆向操作！路易莎喊降價 「莊園系列」全面降價5元

中華隊晉級「3大咖啡優惠」！ 星巴克「大杯買一送一」連喝2天 西雅圖、路易莎咖啡也買一送一

相關新聞

賀中華隊前進東京！Rakuten Monkeys指定商品下殺6折起

2024世界棒球12強賽如火如荼進行中，中華隊確定晉級複賽，並於今天（11月19日）前往東京備戰。為力挺中華隊及桃猿英雄...

逆勢降價！路易莎咖啡「莊園系列」全面調降5元

通膨年代萬物皆漲，路易莎咖啡逆勢降價。11/20起，將全面啟動最具代表的精品咖啡「莊園系列」降價5元推廣計劃，業者表示，...

串流服務「Max」今上線！台灣大哥大用戶獨享最低月付160元起

台灣大哥大今天（11月19日）起開賣串流服務Max的電信優惠方案，台灣大哥大用戶獨享Max標準方案每月160元（原價22...

RICHARD MILLE第四屆Art Here藝術展 文化觸角再展開

生活跟藝術不在遠方，只能在當下、真切體驗。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，將與阿布達比羅浮宮（Louvre ...

雄獅旅遊、日本良品計畫、台灣無印良品跨界合作！限量推「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」

雄獅旅遊、日本良品計畫、台灣無印良品三方跨界合作，正式推出日本深度體驗式旅遊，行程以永續概念出發，造訪日本千葉縣，實際體...

哈彼科技獲快電商千萬天使投資 攜手共創線上課程新勢力

哈彼科技宣布完成由知名電商平台「快電商」領投的千萬級天使輪募資。此輪投資將加速其核心產品「Havppen」全方位線上課程平台的研發及服務升級外，執行長邱世婷指出，拓展創新的內容電商變現模式已成趨勢，哈彼科技將協助更多品牌和企業建立數位化知識變現，實現線上線下虛實整合的全通路經營。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。