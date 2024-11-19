逆勢降價！路易莎咖啡「莊園系列」全面調降5元

通膨年代萬物皆漲，路易莎咖啡逆勢降價。11/20起，將全面啟動最具代表的精品咖啡「莊園系列」降價5元推廣計劃，業者表示，提供優惠價格的莊園咖啡，迎戰超商頻頻推出的折扣咖啡，以高品質及價格實惠，爭取市場。

路易莎咖啡嚴選來自全球如巴西、衣索比亞、哥倫比亞、薩爾瓦多等地多種頂級的莊園咖啡豆，透過獨家黃金比例調配的「莊園系列」，一直是最受消費者歡迎的熱銷招牌，也是創辦人黃銘賢最引以為傲的品項，他表示，希望以更親民的價格，提供更多人享受高品味的莊園級咖啡，充分體現「好咖啡不必貴」的品牌承諾。

「莊園咖啡」系列中，「美式黑咖啡」折扣後價格55元（中杯），「咖啡拿鐵」75元（中杯），以及澳洲小拿鐵、特濃小卡布、莊園義式濃縮咖啡也都調降5元。