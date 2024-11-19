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Google Play 2024最佳榜單出爐 AI技術走進人們日常

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣Google Play 2024年度最佳榜單出爐。圖／Google Play提供
台灣Google Play 2024年度最佳榜單出爐。圖／Google Play提供

2024年即將進入尾聲，綜觀今年Android系統最受歡迎程式，Google Play台灣與香港應用程式及遊戲策略夥伴經理陳曉瑩指出，AI（人工智慧）技術應用場景越來越多元，也開始走入人們的日常生活，而台灣團隊開發的「厝邊MyNeighbor」，則運用「厝邊」概念打造二手物品交易平台，獲得「年度最佳社會貢獻應用程式」。

觀察今年上榜應用程式，可以看到AI技術應用場景越來越多元，獲得「年度最佳應用程式」的「Speak - 英文口說智慧學習」，就透過AI技術提供即時實境對話練習和修正建議，讓使用者能夠隨時隨地練習英文口說，幫助降低學習門檻。

同時，運用AI技術進行影像編輯、短影音娛樂應用，也受到許多台灣使用者喜愛。

獲得「年度最佳生活幫手應用程式」的「Adobe Express：AI 影片設計」運用了AI技術來幫助使用者展現創意，讓繁瑣的影片剪輯、文字特效製作變得更簡單，即使沒有專業背景的使用者，也能輕鬆上手。「Winkit-影片畫質修復」則可以運用 AI 技術讓不小心拍壞的照片與影片重獲新生，像是修復畫質、消除雜訊，甚至自動修圖和增強色彩，讓照片和影片煥然一新，成為「年度最具潛力應用程式」。

而「年度最具娛樂性應用程式」則是由專為手機觀看直式短影音所設計的「ReelShort - Short Movie & TV」獲得，除了提供原創影片、迷你劇集等豐富內容外，更加入互動式影片，讓觀眾可以自行決定故事發展，帶來更沈浸式的娛樂體驗。

除了應用程式外，從今年的遊戲排行榜，也可以發現台灣玩家對於沈浸式劇情、容易上手的遊戲機制，以及對知名IP的喜愛。

「年度最佳遊戲」由「劍與遠征：啟程」獲得，除了角色沿襲前作AFK系列的世界觀，讓玩家能跟著熟悉的角色體驗全新遊戲內容外，更在視覺和聽覺體驗上持續創新，例如遊戲場景會隨地圖與情節進展結合，呈現更細緻的美術細節，以及交由專業交響樂團錄製的遊戲配樂，為玩家帶來更沈浸式的遊戲體驗。

由台灣獨立遊戲團隊Seagle Games開發的「水族館物語：人魚世界」則以可愛畫風、豐富的裝備選項和玩家社群互動功能，獲得「年度最佳台灣製作遊戲」。玩家將扮演一名水族館館長，模擬經營水族館，透過蒐集角色、放置養成各種海洋生物與美人魚，完成任務。

台灣玩家也喜愛具有豐富劇情與世界觀的遊戲體驗，像是獲得「年度最佳獨立製作遊戲」的「Yes, Your Grace」讓玩家將扮演一名中世紀的國王，並根據劇情演進，在權力、資源、家庭、人民福祉之間做出不同選擇，來管理自己的王國；而「年度最佳劇情遊戲」-「鳴潮」則以引人入勝的故事劇情推進與世界觀、細緻的遊戲畫面和流暢的戰鬥環節，讓玩家沈浸其中。

使用者 影片 應用程式

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